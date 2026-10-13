Omar García Harfuch compartió el plan para la construcción de seis nuevos penales en México para atender la sobrepoblación en los reclusorios actuales.

Durante la mañanera del 13 de octubre 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) señaló que con esto, se busca mantener el control penitenciario y ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción de las personas privadas de la libertad.

“Para mantener el orden, pero sobre todo para prevenir actividades delictivas y mejorar condiciones de seguridad de las personas privadas de la libertad, pero también del personal penitenciario” Omar García Harfuch

Los nuevos penales serán construidos en:

Chiapas

Estado de México

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Veracruz

Asimismo, resaltó que se han incorporado mil 192 elementos al sistema penitenciario federal para atender situaciones de riesgo.

Harfuch anuncia construcción de seis penales en México; Sinaloa inaugurará el primero

Omar García Harfuch compartió que el gobierno de México iniciará con la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en coordinación con los gobiernos estatales para atender las necesidades del sistema.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales, construirá seis nuevos centros penitenciarios” Omar García Harfuch

El secretario de seguridad resaltó que con estos seis nuevos penales, se dará espacio a 18 mil 480 personas privadas de su libertad en siete entidades federativas.

Los centros contarán con:

infraestructura de alta seguridad

tecnología de vigilancia y monitoreo

sistemas de inspección y bloqueo de señales

módulos diferenciados para la adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad de acuerdo con perfil y nivel de riesgo

Asimismo, resaltó que será el penal de Sinaloa el primero en iniciar su construcción, esto ante la reciente riña ocurrida en el penal de Mazatlán de El Castillo, donde 11 personas recluidas, así como un niño de 2 años murieron.

Nuevos penales buscarán la reinserción social, asegura Harfuch

Por otra parte, Omar García Harfuch resaltó que en los 6 nuevos centros penitenciarios se tendrán espacios dedicados a la reinserción social.

Se trata de:

educación

trabajo

capacitación para el trabajo

servicios de salud

actividades deportivas