Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la riña en el penal de Mazatlán El Castillo, fue entre miembros de Los Chapitos.

Harfuch también apuntó que actualmente el penal de Mazatlán, Sinaloa, está en resguardo federal. Además de que hay traslados programados para algunas Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Omar García Harfuch revela el móvil de la riña en el penal de Mazatlán, Sinaloa

En la mañanera del pueblo del 13 de octubre de 2026 con la asistencia del Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch fue cuestionado sobre la riña en el penal de Mazatlán.

Derivado al hecho en donde murieron 10 personas, entre ellas un menor de edad que estaba de visita en El Castillo, Omar García Harfuch compartió que la información brindada a la SSPC fue que esto derivó de una riña entre Los Chapitos.

El secretario argumentó que aparentemente todo inició tras la salida de un líder de Los Chapitos que también era cabecilla en el penal, lo que derivó a una riña entre los mismos integrantes del grupo criminal.

Confirmó que la riña se cometió con armas de fuego, apuntando “fue una escalada y lo que provocó la riña”.

Por otra parte, Omar García Harfuch confirmó que hay algunos PPL que están siendo trasladados, mientras que el penal de Mazatlán está en resguardo federal.

El secretario no apuntó que la investigación fue cerrada o si bien, sigue en proceso para confirmar al cien por ciento lo que provocó la riña en el penal de Mazatlán.