Una riña registrada este 8 de octubre de 2026 en el penal de El Castillo, Sinaloa, dejó 16 heridos y 10 personas muertas, entre ellas presuntamente un menor de dos años que se encontraba de visita.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana, luego de que se reportaran múltiples detonaciones por arma de fuego al interior del centro penitenciario.

Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones penitenciarias e ingresaron para contener la situación.

Riña en penal de El Castillo, Sinaloa; no se ha identificado a los responsables

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que murieron 9 reos, 1 visita familiar y 16 más resultaron heridos.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó que las autoridades atendieron de inmediato la situación y retomaron el control del penal.

Asimismo, informó que la situación fue notificada a la Fiscalía General del Estado y que los reos heridos fueron trasladados a unidades médicas para recibir atención prehospitalaria.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y los motivos que desencadenaron los hechos de violencia al interior del penal justamente en el horario de visitas.

Riña en penal de El Castillo, Sinaloa (Especial)

Penal de El Castillo suspende visitas hasta nueva orden

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa también informó que, como medida preventiva, las visitas quedan suspendidas hasta nuevo aviso en el penal de El Castillo.

Además, explicó que la medida busca proteger la integridad de las personas privadas de la libertad, así como la del personal administrativo y sus familias.