La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, que pueda informar sobre la supuesta riña que dejó nueve internos muertos en el Penal El Castillo de Mazatlán.

“Sí lo mencionaron, mencionaron todo el caso. Está apoyando el Gabinete de Seguridad… se está trabajando con ella, para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa, yo espero que la gobernadora pueda da una explicación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad también informará y que esta mañana ser abordó el caso en la Mesa de Seguridad diaria.

En cuanto a la gobernadora de Sinaloa, se apoyará a Graciela Domínguez para que se refuerce el sistema penitenciario de ese estado.

Sheinbaum espera que Graciela Dominguez y Gabinete de Seguridad informen de riña en Mazatlán

La presidenta Claudia Sheinbaum no dio detalles de cómo ocurrieron los hechos, pero medios de comunicación revelaron que la riña en el Penal El Castillo de Mazatlán, Sinaloa, se habría dado alrededor de las 10:00 horas del 8 de octubre, en el horario de visitas.

Sheinbaum dejó al Gabinete de Seguridad y a Graciela Domínguez que informen de los hechos, mientras tanto se sabe que dos grupos antagónicos se habrían enfrentado en el Módulo 4 del penal y que el enfrentamiento se habría extendido al Módulo 5.

El pleito había iniciado con enfrentamientos verbales y físicos, pero habría terminado con disparos que generaron caos y miedo entre internos y familiares que visitaban.

Apoyan a madre de menor víctima de riña en penal de Mazatlán

Una de las visitas era un menor de dos años quien se contabiliza entre los 10 muertos, los nueve restantes eran internos.

El menor fue dejado en el penal de Mazatlán con su padre mientras la mamá iba a ir a recoger a la escuela a otro de sus hijos.

La madre del menor recibe asistencia jurídica ante la muerte del bebé a fin de recuperar el cuerpo. Se conoce que el padre fue hospitalizado por las heridas que sufrió.