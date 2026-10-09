La baja calificación otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al penal El Castillo, en Mazatlán, volvió a cobrar relevancia tras el enfrentamiento registrado en octubre de 2026 que dejó 10 personas muertas y 16 heridas.

Meses antes de los hechos, el penal El Castillo ya había sido señalado por deficiencias en materia de seguridad, atención médica, gobernabilidad y protección de derechos humanos.

Aunque el diagnóstico de la CDNH no establece una relación directa con la violencia ocurrida posteriormente, sí evidencia problemas estructurales que ya habían sido identificados por las autoridades.

Penal El Castillo reprobó evaluación de la CNDH antes de la riña que dejó muertos y heridos

El penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La evaluación de la CNDH se realizó previo al enfrentamiento ocurrido en octubre de 2026, que dejó un saldo de 10 personas muertas y 16 heridas.

En la escala de la CNDH, una nota inferior a seis puntos se ubica en el rango más bajo.

Con este resultado, el penal de Mazatlán superó ligeramente al centro Goros II de Los Mochis (4.79), situándose cerca del promedio estatal de Sinaloa, que fue de 5.02.

La revisión nacional abarcó un total de 278 centros penitenciarios estatales y federales.

Estos son los problemas encontrados por la evaluación de la CNDH en El Castillo

Entre los principales problemas identificados por la evaluación en El Castillo destacan la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos en materia de seguridad y gobernabilidad.

Asimismo, se detectaron deficiencias en la atención médica, falta de mecanismos suficientes para prevenir violaciones a derechos humanos y tramitar quejas, además de fallas en la alimentación y la clasificación de los internos.

De igual forma, la CNDH reportó deficiencias en la atención a mujeres y a personas de la población LGBT.

Aunque el diagnóstico de la CNDH confirma que El Castillo se encontraba en el nivel más bajo de evaluación antes del enfrentamiento de octubre de 2026, la calificación por sí sola no demuestra que las deficiencias hayan causado ese episodio violento.