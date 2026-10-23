Las autoridades de Sinaloa confirmaron la separación temporal de Enrique Mora García, quien se desempeñaba como director del Centro Penitenciario El Castillo ubicado en Mazatlán.

Esta decisión gubernamental se originó tras dos jornadas consecutivas de enfrentamientos armados ocurridas los días 8 y 9 de octubre, las cuales dejaron un saldo trágico de 12 personas fallecidas, incluyendo a un niño de dos años que realizaba una visita familiar, además de múltiples internos lesionados.

Tanto el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, como la gobernadora Graciela Domínguez Nava, señalaron que el relevo busca prevenir cualquier tipo de interferencia institucional durante las indagatorias.

Enrique Mora García, director del penal de Mazatlán, fue separado temporalmente de su cargo para no interferir en las investigaciones

Enrique Mora García, quien ocupaba la dirección del Centro Penitenciario El Castillo desde el 19 de septiembre de 2025, fue separado de su cargo de manera temporal.

Destituyen al director del penal de Mazatlán tras riña con 12 muertos (@michelleriveraa / X )

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, y la gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmaron su destitución el 23 de octubre.

Esto con el objetivo de permitir que las investigaciones internas y ministeriales -a cargo del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE)- se lleven a cabo sin ningún tipo de interferencia.

De esta manera se podrán llevar a cabo las diligencias pertinentes con total autonomía para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Las autoridades precisaron que no se ha designado aún a la persona que asumirá de forma definitiva la dirección del reclusorio.

¿Qué sucedió dentro del penal de Mazatlán que motivo a la destitución de su director?

Enrique Mora García fue separado de su cargo de manera temporal tras las dos jornadas consecutivas de violencia al interior del penal:

Jueves 8 de octubre: Un enfrentamiento armado entre internos en uno de los módulos dejó un saldo de 9 reos fallecidos y un niño de 2 años muerto, quien se encontraba de visita familiar con su padre. Además, entre 16 y 17 internos resultaron heridos por disparos de arma de fuego.

Viernes 9 de octubre: A pesar del despliegue de seguridad y la suspensión de visitas, se registró un segundo enfrentamiento donde 2 internos más perdieron la vida a causa de lesiones por armas punzocortantes.

Tras estos hechos se desplegó un operativo masivo con corporaciones de los tres órdenes de gobierno y sobrevuelos de la Secretaría de Marina al interior y exterior del penal.

La Secretaría de Seguridad Pública descartó que un grupo armado externo hubiera irrumpido en el centro, confirmando que las detonaciones provinieron de disputas internas.

A través de la Comisión Estatal de Víctimas, las autoridades activaron protocolos de apoyo para las familias afectadas, brindando acompañamiento prioritario a la madre del niño fallecido.