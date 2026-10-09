La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, informó que 9 de los heridos por la riña del penal de El Castillo en Mazatlán, fueron dados de alta.

Asimismo, detalló que las visitas al penal El Castillo quedan restringidas debido a la revisión que autoridades están realizando en las instalaciones tras la riña vivida el 8 de octubre de 2026 en donde murieron 10 personas.

9 reos heridos en el penal de El Castillo, Sinaloa fueron dados de alta

Ayer se dio a conocer la riña vivida en el interior del penal de El Castillo en Sinaloa, que llevó a la muerte de 10 personas, entre ellas un menor de edad que se encontraba de visita a una Persona Privada de la Libertad (PPL).

Ante la riña por la que también derivaron 16 personas heridas, la Seguridad Pública de Sinaloa informó que fueron dados de alta 9 reos.

“9 Personas Privadas de la Libertad (PPL) que resultaron heridas han sido dadas de alta médica debido a su mejoría. El resto continúa recibiendo atención hospitalaria”. Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Asimismo, se explicó que derivado de la riña en el penal, las visitas están temporalmente restringidas bajo el argumento de la revisión que autoridades están haciendo tras los hechos de ayer.

Seguridad de Sinaloa informa sobre la riña del penal de El Castillo. (@sspsinaloa1 )

Por otra parte, explicó que el gabinete de seguridad de Sinaloa está cooperando para que autoridades puedan esclarecer los hechos.

Cabe destacar que debido a que la riña recordó la baja calificación que el penal de El Castillo obtuvo en Derechos Humanos, Seguridad informó que las revisiones se hacen “con estricto apego” a estos estatutos.