La captura de José Manuel Rubio Santini, alias “el Tito”, presunto feminicida de la joven universitaria Beany Lozano, fue anunciada este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El operativo se realizó en Sinaloa con la participación de Sedena, Guardia Nacional, FGR y autoridades de Chiapas, tras semanas de protestas y exigencias de justicia.

José Manuel Rubio Santini (Especial)

Considerado uno de los objetivos prioritarios, la detención de José Manuel Rubio Santini representa un avance clave para esclarecer el feminicidio y evitar la impunidad.

Caso Beany Lozano: su novio la asesinó en Chiapas (@TVAztecaChiapas / X )

Detienen en operativo coordinado a José Manuel Rubio Santini, feminicida de Beany

La detención de José Manuel Rubio Santini, identificado como uno de los objetivos prioritarios y más buscados en el estado de Chiapas, fue el resultado de una acción conjunta entre diversas instituciones de seguridad.

En el despliegue participaron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Fiscalía General de la República (FGR). Guardia Nacional. Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Omar García Harfuch destacó el 3 de ahosto de 2026 que este arresto “representa un paso importante para esclarecer el caso y que este lamentable feminicidio no quede impune”, al tiempo que agradeció el apoyo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas (Eduardo Ramírez vía Instagram)

Antecedentes del feminicidio de Beany Lozano

El crimen que se le imputa a José Manuel Rubio Santini ocurrió la madrugada del 6 de abril de 2026 en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas.

Según las investigaciones, Beany Lozano, una joven universitaria, recibió un disparo en la cabeza presuntamente por parte de su pareja sentimental mientras se encontraban dentro de una camioneta.

A pesar de los esfuerzos médicos en un hospital de la región del Soconusco, la joven murió días después debido a la gravedad de la lesión.

Madre de Beany Lozano exige justicia por feminicidio (Tomada de FB)

Familia de Beany exigió justicia

Tras el feminicidio de Beany Lozano, familiares, amigos y colectivos feministas iniciaron una serie de movilizaciones sociales.

Se registraron marchas en Tapachula y protestas frente a Palacio Nacional en la CDMX para denunciar la demora en las investigaciones y exigir la localización del agresor.

Debido a la peligrosidad del sujeto y la relevancia del caso, la Fiscalía de Chiapas había emitido una orden de aprehensión y ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que facilitara su captura.

Con la detención de José Manuel Rubio Santini en Sinaloa, se espera que inicien los procesos legales correspondientes para determinar su situación jurídica y su responsabilidad en el feminicidio de Beany Lozano.