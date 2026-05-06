La Fiscalía General del Estado de Chiapas ofrece recompensa a quien de información sobre el paradero de José Manuel Rubio “El Tito” por feminicidio de Beany Lozano.

En un video compartido por la Fiscalía de Chiapas, su titular, Jorge Luis Llaven, resalta la firma de la ficha de búsqueda en contra de quien es señalado como presunto feminicida.

La emisión de la ficha de recompensa de José Manuel Rubio Santini “El Tito” se da a un mes del feminicidio de Beany Lozano, en Tuxtla Chico, tras un ataque a balazos.

La familia de Beany Lozano también denunció que tanto ellos como quienes los apoyan, han sido amenazados por compartir detalles sobre José Manuel Rubio “El Tito”.

Fiscalía de Chiapas ofrece recompensa por feminicida de Beany Lozano, José Manuel Rubio (Fiscalía de Chiapas)

Feminicidio de Beany Lozano: ofrecen recompensa por José Manuel Rubio “El Tito”

El fiscal firmó la tarde de este martes 5 de mayo el decreto por el cual el gobierno de Chiapas ofrece recompensa por José Manuel Rubio “El Tito”, como presunto feminicida.

La recompensa será entregada para quien aporte información efectiva y fidedigna que ayuden con la localización de quien fue novio de Beany Lozano, último en verla con vida.

Las reglas de la recompensa de 500 mil pesos en el acuerdo FGE-005-2018, que será publicado en el Periódico Oficial de Chiapas de mañana miércoles 6 de mayo.

Tanto la mamá de Beany Lozano, como la Fiscalía de Chiapas y sociedad, hacen un llamado a difundir la ficha de búsqueda de José Manuel Rubio “El Tito” para su detención.

Caso Beany Lozano: su novio la asesinó en Chiapas (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Feminicidio de Beany Lozano: lo que se sabe sobre José Manuel Rubio “El Tito”

En entrevista con Sheila Amador, la madre de Beany Lozano, Anahí Guadalupe, celebró la emisión de la ficha de búsqueda y recompensa ofrecida para hallar a José Manuel Rubio.

Sin embargo, también apunta que a un mes del ataque contra Beany Lozano no tienen indicios de su paradero, ya que José Manuel Rubio huyó y desalojó su casa.

La madre de Beany Lozano explicó a su vez que las autoridades le adelantaron la certeza de que José Manuel Rubio mató a la joven, por las cámaras de vigilancia de su fraccionamiento.

Añadió que tras desaparición de Beany Lozano, previo a encontrarla en un vehículo, buscó a “El Tito”, aunque la familia del presunto feminicida le negó el haberlo visto.