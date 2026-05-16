Naí Guadalupe García, madre de la joven Beany Lozano, continúa en su lucha por buscar justicia por el feminicidio de su hija, ocurrido en el estado de

Chiapas

.Por ello viajó hasta la Ciudad de México (CDMX), en donde manifestó que hasta el momento el agresor de Beany Lozano, identificado como José Manuel Rubio, alias “El Tito” , sigue prófugo.

Madre de Beany Lozano exige capturar al responsable del feminicidio; acusa omisión de las autoridades

Frente a Palacio Nacional, en la CDMX, la familia de Beany Lozano se manifestó para exigir que se ponga fin a la impunidad que rodea su feminicidio.

Naí Guadalupe García señaló que la falta de actuar policial ha permitido que el presunto feminicida permanezca prófugo hasta la fecha.

Indicó que a tan solo horas del ataque con arma de fuego que sufrió Beany Lozano, entregaron a las autoridades toda la información sobre “El Tito” con la intención de facilitar su detención.

En este sentido, han aportado pruebas que señalan contundentes y registros de cámaras de seguridad que colocan a José Manuel Rubio como el presunto feminicida.

Madre de Beany Lozano exige justicia por feminicidio; agresor sigue prófugo (Tomada de FB)

Sin embargo, Naí Guadalupe García acusó que la policía no actuó hasta que su hija murió, hecho que ocurrió más de 10 días después de la agresión.

La madre de Beany Lozano señaló que este tiempo facilitó que José Manuel Rubio huyera con destino desconocido, evadiendo así a la justicia.

Esta serie de omisiones e inacción institucional provocaron una ola de indignación social que culminó en la destitución del fiscal del distrito fronterizo.

Así, con su protesta frente a Palacio Nacional, la familia de Beany Lozano sostiene que no descansarán hasta que el responsable sea capturado y se sancione a los funcionarios que permitieron su huida.