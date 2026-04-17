Beany Lozano García, joven universitaria de 18 años, murió tras once días hospitalizada luego de recibir un disparo en la cabeza presuntamente por su novio, José Manuel Rubio Santini, en Tuxtla Chico, Chiapas.

La familia de Beany cusa negligencia de la Fiscalía de Chiapas, señalando que la tardanza en las órdenes de cateo y captura permitió la huida del sospechoso hacia Guatemala.

Colectivos feministas exigen justicia inmediata, recordando que con este caso suman 14 feminicidios en lo que va de 2026 en Chiapas.

Beany Lozano murió tras ser baleada por su novio en Chiapas

Tras luchar por su vida durante once días en un hospital, la estudiante Beany Lozano García murió este viernes como consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió.

Caso Beany Lozano: su novio la asesinó en Chiapas (@TVAztecaChiapas / X )

El 6 de abril, Beany Lozano García recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza presuntamente por su novio José Manuel Rubio Santini.

Los hechos ocurrieron cuando ambos viajaban en una camioneta Toyota, de color blanco, a la altura del cantón Omoha, del municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala.

El disparo ingresó en la parte inferior de la oreja izquierda de Beany Lozano, con salida en el temporal derecho.

Al escuchar el disparo de arma de fuego, vecinos llamaron a los servicios de emergencia y al lugar llegaron elementos de la Guardia Estatal y Policía Municipal de Tuxtla Chico.

Cuando arribaron las autoridades el presunto feminicida ya había huido del lugar, acordonaron la zona y trasladaron a Beany Lozano a un hospital.

Los familiares de Beany Lozano la encontraron hasta el día siguiente cuando ya se encontraba hospitalizada.

Beany Lozano era estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Familia de Beany Lozano exigen justicia tras la muerte de la joven universitaria

Benigno Lozano García y su esposa Anahí Guadalupe, padres de Beany Lozano, exigen justicia por la muerte de su hija.

La familia de Beany Lozano denuncian omisiones y dilación en las labores de investigación por parte de la Fiscalía local, lo que habría permitido que el presunto feminicida pudiera huir a Guatemala.

Señalaron que habían aportado las pruebas suficientes para la ubicación y pronta detención del agresor, sin embargo, las órdenes de cateo y captura fueron libradas varios días después.

Lozano Sánchez aseguró que van a insistir ante el Ministerio Público para que se haga justicia y se detenga al presunto feminicida.

Actualmente, las autoridades mantienen abierta una investigación en la carpeta número 0089-102-0520-2025, de la que se desprendió la orden de aprehensión C.P. 179/26.

Mientras la sociedad civil exige justicia inmediata y medidas efectivas contra la violencia de género en la región.

La Colectiva feminista 50+1 señaló que con el feminicidio de Beany Lozano suman 14 en lo que ya del año en Chiapas.