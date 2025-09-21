Gustavo Petro, presidente de Colombia, pidió a su amiga la presidenta Claudia Sheinbaum ayuda para encontrar con vida a los artistas colombianos B-King y Regio Clown, desaparecidos en México.

Gustavo Petro echó la culpa de la desaparición a Estados Unidos por su consumo de drogas y la falta de amor en su sociedad “decadente” que han hecho crecer las mafias multinacionales en los países de Latinoamérica.

También hizo un llamado para que México ayude a encontrar con vida a estos jóvenes B-King y Regio Clown colombianos que dijo se han encargado de unir a la juventud y a toda en América Latina.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera” Gustavo Petro. Presidente de Colombia

B-King, cantante colombiano desparecido en la CDMX (Instagram/@ bkingoficial)

Gustavo Petro asegura que B-King y Regio Clown desaparecieron en Sonora y no en CDMX

De acuerdo con Gustavo Petro, Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Herrera, Regio Clown, desaparecieron en tras un concierto en Sonora.

No obstante, se reportó inicialmente que fueron vistos por última vez en un gimnasio en la zona de Polanco, en CDMX, el 16 de septiembre alrededor de las 16:00 horas.

Las fichas de búsqueda por los jóvenes de 31 y 35 años fichas fueron emitidas por la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente.Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón” Gustavo Petro. Presidente de Colombia

¿B-King recibió amenazas por la apareja de su ex novia?

En medios de comunicación colombianos se reportó que es expareja de B-King da una DJ conocida como Marcela Reyes quién apoyó a denunciar la desaparición.

Los mismos informaron que el cantante recibió amenazas en su teléfono particular en Colombia.

Estas amenazas vendrían por parte de la actual pareja de Marcela Reyes, conocido como alias Pichi.

J Balvin se suma a búsqueda de B-King y Regio Clown

Artistas urbanos como J Balvin se han sumado a la búsqueda de los jóvenes artistas.

Muchas de las publicaciones en Colombia y otros países se hacen el hastag #BusquemosaBKingyRegio.