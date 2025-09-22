El gobierno de Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora respondieron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo que no hay indicios de que los artistas colombianos Byron Sánchez o Bayron Sánchez, B-King y Jorge Herrera, Regio Clown, hayan desaparecido en la entidad como lo afirmó el domingo 21 de septiembre.

Así lo respondieron desde Sonora luego de que el mandatario colombiano pidiera a la presidenta Claudia Sheinbaum apoyo inmediato para encontrarlos con vida.

Todo lo que se había sabido hasta la petición de Gustavo Petro es que los dos artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en Polanco, CDMX.

El gobierno de Sonora, a cargo de Alfonso Durazo, respondió que con información de diversas autoridades no hay indicios de que Byron Sánchez, B-King y Jorge Herrera, Regio Clown, hayan estado en Sonora.

“Ninguna autoridad o institución gubernamental del estado de Sonora cuenta con registro de que Bayron Sánchez y Jorge Herrera hayan estado en territorio estadounidense, ni tampoco con denuncias respecto a su desaparición” Gobierno de Sonora

Gobierno de Sonora niega que B-King y Regio Clown hayan estado en al entidad (Gobierno de Sonora )

“No se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora”, escribió por su parte la Fiscalía de la entidad.

Gobierno y Fiscalía de Sonora: No hay indicios de que B-King y Reino Clown hayan venido

La Fiscalía de Sonora agrego que “hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”.

Y es que Gustavo Petro incluso culpó a Estados Unidos por su demanda de drogas que dijo hace que las mafias e expandan por el continente.

Cabe recordar que el estado de Sonora es un importante estado fronterizo que que colinda con Estados Unidos y a la vez pertenece a la zona dominada por el Cártel de Sinaloa.

Sonora recuerda que B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez en CDMX

La Fiscalía de Sonora regresó la atención a CDMX diciendo que mediante coordinación interinstitucional se ha establecido que las personas fueron vistas por ultima vez en CDMX, como se ha dicho desde el inicio.

También recordó que la investigación está a cargo de la Fiscalía de CDMX, quien emitió las fichas de desaparición.

No obstante, la Fiscalía de Sonora dijo que seguirá realizando investigaciones para, en su caso, apoyar con datos que sirvan a la investigación de las autoridades competentes.