Desaparición de B-King en México revivió pleito que tuvo con su ex, Marcela Reyes, a quien señaló de amenazas en mayo de 2025.

El pasado 16 de septiembre despareció el cantante colombiano Byron Sánchez Salazar -de 31 años de edad- conocido como B-King.

Reviven supuestas amenazas de Marcela Reyes a B-King tras su desaparición en México

B-King viajó a México para una presentación el pasado 14 de septiembre y se le perdió el rastro tras salir de un gimnasio en Polanco.

La despareció de B-King revivió el escándalo que protagonizó con su ex, Marcela Reyes -de 35 años de edad- tras denunciar amenazas.

Todo inició en mayo de 2025, cuando Marcela Reyes aseguró que su relación con B-King terminó por una infidelidad.

B-King negó los hechos y dio su versión, pero esto provocó que presuntamente recibiera amanezcas del equipo de Marcela Reyes .

El cantante compartió un video donde mostraba la conversación con el equipo de Marcela Reyes, quien le pedía que dejara de hablar de la DJ.

“He ido a la Fiscalía General de la nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas por parte de ella y de su equipo de trabajo” B-King

B-King mencionó que el mensaje de amenaza decía que ya no debía hablar de Marcela Reyes, ya que su novio estaba en prisión y molesto por la situación.

“Temo por vida, por eso tengo que hablar por este medio (…) cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes” B-King

El cantante expresó que ya había denunciado ante las autoridades a Marcela Reyes y templa por su seguridad, por lo que la responsabilizaba de cualquier cosa que le pasara.

Hasta el momento, B-King sigue desparecido y Marcela Reyes pidió al presidente de Colombia, Gustavo Prieto, que intervenga en el caso.

Marcela Reyes se defiende de quienes la responsabilizan de la desaparición de B-King

Fans de B-King señalan a Marcela Reyes como la responsable de su desaparición en México, por lo que ella se defendió en Instagram,

Marcela Reyes compartió dos historias en Instagram, donde se deslinda de la desaparición de B-King.

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver como en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, los juicios sin fundamento y mencionarme en acusaciones graves” Marcela Reyes

La DJ menciona que las acusaciones en su contra son sin fundamentos y muy graves, además de que desvían la atención de la desaparición de B-King.

Marcela Reyes pidió empatía y apoyo a la familia de B-King, quienes están despeados por localizarlo.

“Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos pueden tener opiniones personales, pero esto va más allá que cualquier historia” Marcela Reyes

Por último, la ex de B-King desea que aparezca pronto y pueda volver a Colombia con su familia.