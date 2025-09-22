La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones sobre la desaparición de los artistas colombianos Byron Sánchez, B-King y Jorge Herrera, Regio Clown, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanear de este 22 de septiembre luego de la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de encontrados con vida.

De esta manera, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se suman a la Fiscalía de CDMX para continuar con la investigaciones.

“La Fiscalía General de la República tomó conocimiento, hay una denuncia la Fiscalía de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia… no he entrado en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que para abordar el caso, trabajan de manera conjunta la Cancillería colombiana con la Cancillería mexicana.

Claudia Sheinbaum aclara que los colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera no desparecieron en Sonora

Claudia Sheinbaum dijo que previo a que se sumaran la FGR y la SSPC a la búsqueda de Byron Sánchez y Jorge Herrera, ya se tenía una denuncia en la Fiscalía de CDMX.

De esa manera descartó que hayan estado en Sonora como lo aclararon el gobierno y la Fiscalía de ese estado.

Cabe recordar que las fichas emitidas por la Fiscalía de CDMX señalan que fueron vistos por última vez en Polanco el 16 de septiembre alrededor de las 16:00 horas cuando salían de un gimnasio.

Critican a Gustavo Petro por usar desaparición de Byron Sánchez y Jorge Herrera de manera política

En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sido criticado por aprovechar el caso como una oportunidad para lanzarse contra Estados Unidos.

Gustavo Petro culpó Estados Unidos por su demanda de drogas que dijo hace que las mafias se expandan por el continente, lo cual dijo esté posiblemente relacionado con la desaparición de los jóvenes.