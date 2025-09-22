A unos cuantos minutos de que se confirmaron las muertes de B-King y Regio Clown en México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un mensaje en el que condenó los hechos.

Fue a través de una publicación que compartió en X, que el presidente de Colombia se pronunció sobre los asesinatos de los DJs que fueron localizados sin vida en el Estado de México.

En su tuit, Gustavo Petro condenó la muerte de B-King y Regio Clown ocurridas en México, debido a que advirtió que con sus casos, “asesinaron nuestra juventud”.

Gustavo Petro (AFP)

Gustavo Petro lamenta muertes de B-King y Regio Clown en México

El 17 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), localizó en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, los cuerpos sin vida de 2 hombres.

El hallazgo se dio en seguimiento a las investigaciones iniciadas por las desapariciones de B-King y Regio Clown, DJs colombianos que habían sido vistos por últimas vez el 16 de septiembre en Polanco.

El lunes 22 de septiembre, se confirmó que los restos sin vida encontrados en el Estado de México corresponden a B-King y Regio Clown, ante lo cual el presidente Gustavo Petro ya reaccionó.

Lo anterior debido a que el presidente de Colombia compartió un mensaje en el que condenó los hechos, debido a que dijo que con ello “asesinaron nuestra juventud” en México.

Gustavo Petro comparte mensaje sobre las muertes de B-King y Regio Clown (@petrogustavo / X)

Gustavo Petro culpa a mafias y guerra contra las drogas de las muertes de B-King y Regio Clown en México

Como lo hizo previamente, Gustavo Petro culpó de los hechos a la “mafia internacional”, pero agregó que ésta se ha fortalecido por lo que calificó como una “estúpida política militar y prohibicionista”.

Así lo mencionó el presidente colombiano en su mensaje sobre las muertes de B-King y Regio Clown, en referencia a la “guerra contra las drogas” que dijo, la humanidad y a América Latina está “obligada”.

Siguiendo con su crítica, sentenció que las muertes de muerte de B-King y Regio Clown, se suman a las de jóvenes que han muerto por una “política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Cabe resaltar que de forma extraoficial se ha reportado que los cuerpos sin vida de B-King y Regio Clow, fueron localizados con visibles signos de violencia y junto a un narcomensaje de La Familia Michoacana.

Encuentran muertos a B-King y Regio Clown, DJs colombianos desaparecidos en CDMX (Especial)

Gustavo Petro había pedido ayuda a México por B-King y Regio Clown

Antes de confirmarse que que B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda directa a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

En un tuit previo, Gustavo Petro solicitó la colaboración del gobierno de México para localizar con vida a los músicos que desaparecieron por un posible caso de “mafias multinacionales”.

Ante el llamado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FGR investigaba el caso junto con la Fiscalía de CDMX y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).