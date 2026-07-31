La alcaldesa Grecia Quiroz confirmó que fue el propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien le notificó sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez, alías el “R1”.

En entrevista con López-Dóriga, Grecia Quiroz señaló que García Harfuch le realizó una llamada telefónica el pasado jueves 30 de julio para informarle la captura del “R1”, ella iba regresando de una reunión.

Omar García Harfuch informó a Grecia Quiroz la captura del “R1” a través de una llamada telefónica

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, comentó que la noticia de la captura del “R1” le dio tranquilidad, sin embargo, reiteró que seguirá exigiendo justicia por Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025.

Captura de “R1” por el caso Carlos Manzo ocurrió durante un enfrentamiento armado (Michelle rojas)

El anuncio de la captura del “R1” habría llegado a Grecia Quiroz directamente de García Harfuch, quien le habría dado la noticia para que estuviera consciente de lo sucedido con el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Según Grecia Quiroz, Omar García Harfuch le recomendó que tomara las medidas de precaución correspondientes tras la detención del “R1”, ante la posible reacción de la facción de los Rs.

Asimismo, el secretario Omar García Harfuch le habría prometido seguir en contacto con ella para reportarle los avances sobre la situación legal del detenido y dar más detalles sobre el caso de su esposo Carlos Manzo.

La alcaldesa Grecia Quiroz destacó que Omar García Harfuch siempre ha sido respetuoso, responsable y solidario, manteniendo un contacto institucional y directo con ella, por lo que extendió sus agradecimientos.

“Quien ha tenido ese contacto de manera directa conmigo ha sido el secretario Omar García Harfuch, a quien agradezco siempre su cordialidad y su solidaridad con lo que me ha tocado pasar. Hasta este momento, él ha sido muy respetuoso, muy responsable y muy institucional y eso yo lo agradezco”. Grecia Quiroz

Cabe mencionar que esta cercanía de Omar García Harfuch a Grecia Quiroz habría sido un mandato desde la Presidencia de la República, pues Claudia Sheinbaum le ordenó brindarle todo el apoyo y protección que necesitara.