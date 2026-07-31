La alcaldesa Grecia Quiroz fijó su postura tras enterarse de la detención de Ramón Ángel Álvarez, alias el “R1”, y aseguró que es una noticia que le da tranquilidad; sin embargo, aún queda mucho por hacer.

En entrevista con López-Dóriga, Grecia Quiroz reiteró que seguirá exigiendo justicia por Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, aunque sus pronunciamientos puedan incomodar.

“Yo no tengo ningún comportamiento con nadie. Voy a seguir insistiendo”. Grecia Quiroz

Grecia Quiroz reitera que seguirá pidiendo justicia para Carlos Manzo pese a la detención del “R1”

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, mantiene una postura firme en su exigencia de justicia tras la captura del “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de su esposo Carlos Manzo.

Captura de “R1” por el caso Carlos Manzo ocurrió durante un enfrentamiento armado (Michelle rojas)

Tras recibir la noticia de la detención de boca del secretario Omar García Harfuch, Grecia Quiroz expresó que, aunque siente cierta tranquilidad, considera que “la justicia comienza a llegar, pero aún no termina”.

Quiroz sostuvo que ha sido víctima de violencia política y aseguró que se ha enfrentado a “monstruos de la política”, que han perdido el sentido humano y priorizan la defensa de un partido sobre el dolor ajeno.

Ante la detención del “R1”, la mandataria admitió tener miedo, sin embargo, señaló que este es natural y no puede parar el trabajo en el municipio Uruapan en favor de la gente ni la exigencia de justicia para Carlos Manzo.