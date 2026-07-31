Omar García Harfuch reveló la cronología del ataque al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Luego de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1” el pasado 30 de julio de 2026, el secretario Omar García Harfuch resaltó que se podrá brindar justicia a su familia y al pueblo de Michoacán.

“Los resultados que hoy presentamos representan un avance decisivo en el debilitamiento de esta organización criminal y permiten detener al principal responsable del cobarde asesinato de Carlos Manzo. Con esta detención se combate la impunidad y se permite brindar justicia a su familia y al pueblo de Uruapan” Omar García Harfuch

Asimismo, destacó que el posible móvil del asesinato fue la “provocación” al grupo criminal de Los R´s, brazo del Cártel jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de Carlos Manzo, según han señalado los detenidos.

Cabe señalar que hasta la fecha se han realizado 31 detenciones de las que en cada caso se logró la vinculación a proceso por la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Carlos Manzo.

Asesinato de Carlos Manzo: La cronología del asesinato del alcalde de Uruapan

Omar García Harfuch compartió la cronología del asesinato de Carlos Manzo del 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la información obtenida por la investigación del caso del asesinato del alcalde, la cronología del ataque fue:

1 de noviembre de 2025: Se comete el asesinato de Carlos Manzo en la Plaza Morelos de Uruapan, Michoacán.

Momentos antes del ataque, el presunto agresor, un menor identificado como Víctor Manuel “N”, llegó al lugar acompañado por Ramiro “N” y Fernando “N”. Tras el atentado, la policía local neutralizó a Víctor Manuel “N”.

10 de noviembre de 2025: Se localizaron los cuerpos sin vida de Ramiro “N” y Fernando “N” en la carretera Uruapan-Paracho, Michoacán.

18 de noviembre de 2025: Las autoridades lograron la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado” , en Morelia, Michoacán. Según las investigaciones, él coordinó el ataque mediante mensajes y llamadas, recibiendo información sobre la ruta y el horario del alcalde a través de un informante.

, en Morelia, Michoacán. Según las investigaciones, él coordinó el ataque mediante mensajes y llamadas, del alcalde a través de un informante. 30 de julio de 2026: En un operativo desplegado en Atotonilco el Alto, Jalisco, elementos de la SSPC y el Ejército detuvieron a Ramón Ángel, el “R1”, y a Jesús Salvador, “El Chuy”.

De acuerdo con las investigaciones, Jorge Armando Gómez, “El Licenciado”, coordinó a través de aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas el ataque a Carlos Manzo en el Primer Cuadro del Centro de Uruapan y recibió información de Samuel “N”, identificado como cercano al alcalde.