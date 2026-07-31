La difusión de un audio de una presunta llamada de emergencia al 911, realizada la noche del feminicidio de Dafne Zapata por Estrellita ‘N’, vinculada a proceso, ha dado un nuevo giro a las investigaciones del caso.

El audio, difundido en redes sociales, exhibe las acciones y contradicciones atribuidas a Danna Yanina, Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’ durante las horas previas y posteriores a la muerte de la menor de edad.

En la grabación se escucha la solicitud de una ambulancia y la conversación con la operadora del 911 mientras se describen las circunstancias en las que fue encontrada la víctima.

De acuerdo con el contenido difundido, la grabación coloca nuevamente bajo escrutinio el papel de Danna Yanina, Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’ dentro de la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata.

¿Qué se escucha en la llamada al 911 realizada por Estrellita ‘N’?

Según las filtraciones y versiones recabadas del expediente, la llamada al 911 realizada por Estrellita ‘N’ refleja la tensión que se vivía dentro de la academia la noche de los hechos.

En el audio se escuchan las primeras explicaciones sobre el estado físico en el que fue encontrada Dafne Zapata, mientras se solicita atención médica urgente.

También se escucha el momento en que Estrellita advierte que la menor ya no respiraba y pide apoyo a Danna Yanina.

La grabación también registra los intentos por reanimar a Dafne Zapata.

De acuerdo con el audio, la adolescente se encontraba sin ropa cuando fue localizada y, pese a que la operadora del 911 proporcionó instrucciones para realizar maniobras de reanimación, estas no tuvieron éxito.

El papel de Danna Yanina, Estrellita y Jorge Luis en el feminicidio de Dafne Zapata

Durante el análisis de la grabación, la abogada Marcela Torres explica cuál habría sido el papel de Danna Yanina, Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’ en el feminicidio de Dafne Zapata y por qué fueron vinculados a proceso.

De acuerdo con la litigante, el audio confirma que Danna Yanina y Estrellita ‘N’ se encontraban juntas cuando ocurrió la muerte de Dafne Zapata.

Asimismo, Marcela Torres sostiene que ambas fueron vinculadas a proceso como presuntas autoras materiales del feminicidio. Además, señala que el artículo 39 del Código Penal de Tamaulipas contempla la figura de la coautoría cuando varias personas participan conjuntamente en la comisión de un delito.

Con base en ese análisis, estas son las responsabilidades que se investigan respecto a Danna Yanina, Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’:

Estrellita ‘N’: Es identificada como la persona que realizó la llamada a los servicios de emergencia. Aunque en su versión inicial aseguró que la solicitud de ayuda fue inmediata, el audio mostraría un lapso entre el hallazgo de Dafne Zapata y el contacto con el 911.

Es identificada como la persona que realizó la llamada a los servicios de emergencia. Aunque en su versión inicial aseguró que la solicitud de ayuda fue inmediata, el audio mostraría un lapso entre el hallazgo de Dafne Zapata y el contacto con el 911. Danna Yanina ‘N’: Es señalada por su presunta participación dentro de la cadena de mando de los cadetes esa noche. Las investigaciones buscan determinar si conocía el deterioro del estado de salud de Dafne antes del reporte oficial y si existió alguna omisión en la aplicación de los protocolos de auxilio.

Es señalada por su presunta participación dentro de la cadena de mando de los cadetes esa noche. Las investigaciones buscan determinar si conocía el deterioro del estado de salud de Dafne antes del reporte oficial y si existió alguna omisión en la aplicación de los protocolos de auxilio. Jorge Luis ‘N’: Su actuación en la supervisión de la disciplina y el resguardo del área también forma parte de las investigaciones. Las autoridades analizan si existieron omisiones o algún intento de encubrimiento en la secuencia de los hechos.

¿En qué punto se encuentra la investigación del feminicidio de Dafne Zapata?

El caso ha provocado una fuerte conmoción social y múltiples exigencias de justicia por parte de la familia de Dafne Zapata, que ha denunciado presuntas inconsistencias desde los primeros reportes oficiales.

La incorporación del audio de la llamada al 911 como posible prueba pericial busca esclarecer si existieron omisiones, negligencia médica, encubrimiento o responsabilidades penales por parte del personal involucrado.

Las autoridades informaron que continuarán con el análisis de las telecomunicaciones, los peritajes forenses y los testimonios de los cadetes para determinar las responsabilidades legales de Danna Yanina, Estrellita ‘N’ y Jorge Luis ‘N’, así como las medidas judiciales que correspondan.