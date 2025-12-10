Los senadores integrantes de la fracción parlamentaria de Morena recibieron decenas de ejemplares del libro ‘Grandeza’ de AMLO, de los que, se indica, fueron enviados por Adán Augusto López Hernández.

Fue el mismo coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Senadores, quien reveló que fue él quien decidió repartir los ejemplares del último libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Yo decidí compartirles a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel y yo les obsequié un determinado número de libros a los compañeros” Adán Augusto López Hernández

Adán Augusto López regaló el libro ‘Grandeza’ de AMLO entre los senadores de Morena

El martes 9 de diciembre, se reportó la aparición de decenas de cajas con ejemplares del libro ‘Grandeza’ de AMLO al interior de las oficinas de los senadores miembros de la bancada de Morena.

Lo ocurrido causó gran expectación, debido a que no había certeza sobre el origen de los libros, más aún cuando entre los mismos senadores de Morena se dieron versiones contradictorias al respecto.

En medio de la confusión, el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, aseguró ante medios de comunicación que él los mandó y los pagó con su dinero.

“(los libros se pagaron) con recursos propios (...) no he sacado bien la cuenta, pero fueron como unos 100 libros a cada uno” Adán Augusto López Hernández

Sobre su regalo, Adán Augusto López aseveró que podría tomarse como un obsequio navideño, pues si bien la costumbre es entregar piernas o pavos, él consideró adecuado repartir los ejemplares.

Además, al ser cuestionado sobre el dinero que se usó para comprar los ejemplares del libro ‘Grandeza’ de AMLO, insistió en que no se utilizaron recursos públicos y él mismo puso de su bolsa.

Qué escándalo. Senadores de Morena compraron 17 mil ejemplares del libro “Grandeza” de AMLO. Un gasto de alrededor de 7.5 millones de pesos. Dinero que pudo ser para niños con cáncer o medicamentos. Pero hay prioridades: complacer a AMLO. Terrible.pic.twitter.com/TCZbypFQbG — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) December 10, 2025

Libro ‘Grandeza’ de AMLO repartido entre los senadores de Morena desató la confusión

Antes de que el mismo Adán Augusto López saliera a aclarar el origen de los ejemplares del libro ‘Grandeza’ de AMLO repartido entre los senadores de Morena, se generó una gran confusión.

El caos se desató debido a que al notar la aparición de las cajas con los libros en las oficinas de los senadores de Morena, reporteros de la fuente se acercaron a los legisladores para cuestionarlos, pero se dieron hasta versiones contradictorias.

Así ocurrió en el caso de los senadores Manuel Huerta y Eugenio Segura, pues el primero dijo no tener información con respecto al origen de los libros, mientras que el segundo sostuvo que él pagó por los libros que le llegaron.

🔴El senador Manuel Huerta asegura que no pagó los 260 ejemplares del Grandeza de AMLO que hoy llegaron a su oficina.



En contraste, el senador Eugenio Segura afirma que sí pagó: $600 pesos por cada uno de los 200 libros recibidos.



📹@letroblesrosa pic.twitter.com/I2ZQqbbTdU — Azucena Uresti (@azucenau) December 10, 2025

Cabe destacar que medios compartieron videos en los que se puede observar que las cajas con los ejemplares del libro ‘Grandeza’ de AMLO, sí contenían una tarjeta a nombre de Adán Augusto López.