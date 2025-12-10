La llegada de más de 17 mil libros de Grandeza sorprendió a legisladores y causó debate sobre el destino final del material distribuido entre los 67 senadores morenistas.

El libro de Andrés Manuel López Obrador fue recibido en grandes cajas, generando interrogantes institucionales y reforzando el interés mediático respecto a su reciente lanzamiento público.

Legisladores de Morena reciben cajas con el libro ‘Grandeza’

Cada senador de Morena habría recibido numerosas copias para su entrega pública, según reportes, generando cuestionamientos sobre logística, intención comunicativa y alcances programados inicialmente.

El libro Grandeza fue presentado por López Obrador durante un acto donde afirmó estar retirado, aunque mencionó condiciones excepcionales bajo las cuales regresaría temporalmente.

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México (Fotografía Cortesía)

La obra busca reivindicar el llamado México profundo, aunque aún no alcanza ventas comparables con los libros publicados recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su valor comercial es significativo, pero el posicionamiento editorial permanece en desarrollo, influido por la alta difusión interna promovida desde la bancada oficialista.

El Senado continúa recibiendo reacciones diversas sobre el reparto, mientras especialistas evalúan implicaciones institucionales derivadas de distribuir materiales promovidos desde figuras políticas relevantes.

La entrega masiva podría interpretarse como estrategia de visibilidad, aunque la bancada sostiene que busca acercar reflexiones históricas al público general mediante obsequios.

La recepción formal concluyó sin incidentes, pero dejó abierta discusión pública sobre uso de recursos, impacto editorial y presencia política de López Obrador tras su retiro declarado.