José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital ha presentado durante la mañanera de este jueves 24 de septiembre cómo funcionará la nueva Ley de Economía Digital.

Pepe Merino precisó que Ley de Economía Digital tiene como objetivos claves:

Acelerar pagos digitales desde la app de cualquier institución financiera.

Aprovechar capacidades existentes con sistemas SPEI y CoDi para transferencias inmediatas.

Impulsar la actividad económica, para facilitar el intercambio entre personas y empresas.

Profundizar la inclusión financiera con bancarización, historial financiero y acceso a crédito.

Facilitar la formalización eliminando barreras regulatorias y de servicios financieros.

¿Cómo funcionará la nueva Ley de Economía Digital? Pepe Merino lo explica (especial )

Nota en desarrollo...