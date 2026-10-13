Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, exigió la destitución inmediata de Juan Pablo Hernández González, quien funge como secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

“Exigimos el cese inmediato del secretario de seguridad pública de Jalisco, es evidente que se actuó sin protocolos porque seguramente no los hay, porque es una policía que no está preparada para atender las demandas de la ciudadanía y me parece que debiese actuarse por parte del gobernador de manera inmediata” Ariadna Montiel

Esto luego de la represión policial ocurrida durante una manifestación ciudadana por el agua limpia, un operativo que Ariadna Montiel calificó como ilegal y carente de protocolos adecuados.

Ariadna Montiel exigió la liberación de los detenidos y que se sancione a todos los implicados en los abusos y agresiones, iniciando por el secretario de Seguridad de Jalisco.

Ariadna Montiel exige la salida de Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad Pública de Jalisco

Ariadna Montiel exigió el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, a raíz de la actuación policial durante las manifestaciones por el agua.

Afirmó que fue evidente que los elementos policiales actuaron sin protocolos “porque seguramente no los hay”. Sostuvo que la policía estatal no está preparada para atender las demandas de la ciudadanía.

Ariadna Montiel calificó los hechos ocurridos durante la manifestación del domingo como indignantes e ilegales, señalando que los agentes agredieron a los manifestantes y no actuaron conforme al marco de la ley.

“Lo que hemos visto el día domingo no solo es indignante sino ilegal” Ariadna Montiel

Indicó que no solo se debe liberar a las personas aprehendidas, sino también castigar a los responsables, comenzando con la destitución del secretario de Seguridad por ser el mando a cargo de dichos operativos.

“La actuación de los policías agrediendo y no actuando con protocolos en el marco de la ley es un actuar ilegal y no solamente demandamos la liberación, sino que también se castigue a los responsables y que inicie con el cese del secretario de seguridad pública del estado, quién es el mando a cargo de este tipo de operativos. Desde Morena rechazamos la represión” Ariadna Montiel

Adicionalmente, exigió la liberación de las personas detenidas sosteniendo que nadie debe ser privado de su libertad por luchar por sus derechos.

Ariadna Montiel le pide a Pablo Lemus que renuncie si no puede resolver los problemas de la ciudadanía

Ariadna Montiel y la dirigencia de Morena dirigieron fuertes críticas hacia la administración de Jalisco encabezada por el gobernador Pablo Lemus.

Emplazó directamente a Pablo Lemus afirmando que “si no puede resolver los problemas de la gente, que renuncie y, si no, que se ponga a trabajar”.

Acusó al gobierno estatal de responder a las protestas privilegiando la protección de la residencia oficial sobre la seguridad de la población.

“Resguardar primero la casa del gobernador con acciones violentas desde los elementos de seguridad pública y después resguardar al ciudadano” Ariadna Montiel

Sostuvo que la represión “nunca debe ser la respuesta de un gobierno ante el descontento social” y recriminó que las autoridades usaran la fuerza pública frente a un conflicto provocado por “décadas de abandono y desatención”.

Responsabilizó a las autoridades estatales por no resolver de manera oportuna la mala calidad y el desabasto del suministro de agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Exigió al gobierno estatal atender el reclamo de los ciudadanos y frenar cualquier intento de avanzar en la privatización de los servicios de agua potable o entregar los recursos públicos a intereses privados.