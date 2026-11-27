Claudia Sheinbaum planteó una ruta de solución para el conflicto entre los productores de café de Chiapas y Nestlé, enfocada en garantizar condiciones que favorezcan tanto a los caficultores como a la conservación de la producción nacional.

“Está ahí la secretaria de Agricultura de Desarrollo Rural, atendió desde aquí, primero con los directivos de Nestlé, habló el tema con ellos y desde ayer se fue a Chiapas y está allá hablando con los productores, ayer tuvo reunión con los productores” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de noviembre de 2026, la presidenta de México explicó que las conversaciones entre las partes ya cuentan con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que busca acercar posiciones mediante el diálogo.

El objetivo central, indicó Claudia Sheinbaum, es alcanzar acuerdos que aseguren una remuneración adecuada para los productores y protejan las variedades tradicionales del café mexicano.

Sheinbaum revela dos puntos clave en el conflicto entre caficultores de Chiapas y Nestlé

Sobre el conflicto entre los productores de café de Chiapas y Nestlé, Claudia Sheinbaum señaló que las negociaciones contemplan dos aspectos principales: garantizar un precio justo por el café y preservar las distintas variedades de café mexicano.

El primero consiste en asegurar que Nestlé pague un precio justo a los productores por el café que adquiere, mientras que el segundo está relacionado con la conservación de las variedades de café mexicano y sus formas de cultivo.

La presidenta explicó que Nestlé también cuenta con un esquema de producción en el que se cultiva una variedad de café vinculada con su modelo de compra, por lo que su Gobierno busca atender ambas perspectivas durante las negociaciones.

“Hoy van a tener reunión con Nestlé, entonces desde las dos perspectivas, la primera es precio justo al que debe comprar Nestlé el café a los productores a los que les compra, y número dos también lo que significa la conservación del café mexicano de distintas variedades porque Nestlé también tiene un esquema en dónde se siembra un tipo de variedad que tienen ellos y que está patentada para la compra” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum sostuvo que el objetivo de su Gobierno es garantizar un precio justo para los caficultores y preservar las variedades de café mexicano, así como el cultivo de café de sombra, para apoyar a los productores en lo que necesiten.

Sheinbaum promete informar sobre el conflicto entre productores de café y Nestlé

Mientras continúan las mesas de diálogo entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los productores de café de Chiapas y Nestlé, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió presentar nuevas actualizaciones sobre el conflicto durante sus próximas conferencias mañaneras.

“Entonces está ahí Columba y cuando tengamos toda la información lo traemos aquí en la mañanera”, señaló Claudia Sheinbaum.

En tanto, Nestlé anunció que buscará incrementar su volumen de compra de café para el ciclo 2026-2027 por encima de las referencias internacionales, aunque todavía no ha fijado un monto específico por kilogramo.