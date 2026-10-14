Pablo Lemus reconoce que el operativo por las marchas por el agua tuvo graves errores y deficiencias, los cuales deberán ser investigados y sancionados.

Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia. Como gobernador, me toca dar la cara y tomar cara en el asunto. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco compartió su posicionamiento después de que tuviera lugar la marcha por el agua, cuyos videos revisó personalmente.

También aseguró que todos los detenidos en las marchas que se llevaron a cabo el domingo 11 de octubre, ya fueron liberados, además de señalar que se trataron de aprehensiones injustas.

Pablo Lemus reconoce graves errores en operativo por marchas por el agua en Jalisco

Mediante un video compartido en redes sociales, Pablo Lemus señaló que tras revisar todos los videos de la marcha por el agua, encontró graves errores y deficiencias.

El gobernador afirmó que no sólo se hizo uso excesivo de la fuerza, sino que tampoco se debió utilizar en ningún momento ni agua ni gas lacrimógenos exponiendo a la población.

Asimismo, indicó que se realizaron detenciones injustas. Si bien hubo manifestantes que actuaron con violencia, las personas aprehendidas ya fueron liberadas en su totalidad.

Por lo que Pablo Lemus sentenció que tomará cartas en el asunto, ya que “quien la hace, la paga”.

El gobernador aseguró que los elementos policiales que cometieron excesos ya fueron identificados, además de que ya se comenzó una investigación por lo sucedido.

Esta será acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ya que lo que ocurrió el domingo 11 de octubre no debe volver a pasar.

Pablo Lemus reconoce graves errores en operativo por marchas por el agua en Jalisco (Fernando Carranza García)

Pablo Lemus también aclara la iniciativa para el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara

De manera independiente a la marcha, pero relacionado con el tema del agua y ante las dudas de la ciudadanía, Pablo Lemus también aclaró la iniciativa para el nuevo acueducto.

Pablo Lemus explicó que la iniciativa enviada al Congreso de Jalisco busca construir un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, pero no aumentará las tarifas del agua.

A su vez, Pablo Lemus prometió que el agua potable no se privatizará ni contratará deuda, y tampoco se entregará el servicio a alguna empresa israelí.