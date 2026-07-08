La hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Gilda Lozoya ha sido vinculada a proceso por el caso Agronitrogenados en el delito de lavado de dinero.

Luego de que la jueza de control, Nora Ileana García Peralta resolvió que existen datos y pruebas suficientes para determinar qué Gilda Lozoya participó en un triangulación de recursos de procedencia ilícita en el caso de Agronitrogenados.

“Del análisis de datos de prueba valorados de una manera lógica se dicta vinculación a proceso a GSLA (Gilda Susana Lozoya Austin) por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien deposite del extranjero con conocimiento de que proviene de origen ilícito”. Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Reclusorio Norte

Vinculación a proceso por caso Agronitrogenados para Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya tras una audiencia de 14 horas desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Tras vinculación a proceso por Agronitrogenados, Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya permanecerá en libertad

Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya permanecerá en libertad, tras ser vinculada a proceso por Agronitrogenados.

Esto pese a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para modificar la medida cautelar sobre Gilda Lozoya con solicitud de enfrentar el proceso en prisión preventiva.

Sin embargo, se aplicaron medidas para la hermana de Emilio Lozoya como portar un localizador electrónico, entrega de pasaporte, presentarse a firma cada quincena en la Unidad de Medidas Cautelares; así como prohibido salir del país y la zona metropolitana.

Pues la jueza negó resolver la petición de la FGR, citando una nueva audiencia para el caso de Agronitrogenados de Gilda Lozoya, para el próximo jueves 9 de julio, a las 9:00 horas.

Gilda Susana Lozoya (Especial)

Caso Agronitrogenados de Gilda Lozoya tendrá cuatro meses más de investigación

Pese a que la defensa de Gilda Lozoya alega que no existen pruebas en contra de la hermana de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, las investigaciones continuarán.

Pues la jueza de control ha otorgado cuatro meses para la investigación complementaria, con un plazo que vence el 9 de noviembre, tanto para la defensa de Gilda Lozoya y la Fiscalía.