Abogados de Alonso Ancira negaron que el empresario tenga una deuda con Petróleos Mexicanos (Pemex) y hablaron de una cortina de humo luego de la activación de una orden de aprehensión.

“Lo que plantea la presidenta es una falacia, él no tiene nada que ver. La deuda con Pemex no fue algo personal sino con Altos Hornos… la empresa hizo dos pagos parciales del convenio… no pudo hacer el tercero por haber sido empujada a una crisis financiera… llevando la empresa a la quiebra definitiva… es otra cortina de humo distractora” Abogados de Alonso Ancira

Los abogados enviaron desde Estados Unidos un mensaje al programa de Ciro Gómez Leyva en el que señalaron que no hay una deuda de Alonso Ancira debido a que esta no era personal sino de Altos Hornos de México.

La deuda de 216 millones de dólares fijada en tres pagos tuvo dos depositos: el 30 de noviembre de 2021 por 50 millones de dólares y el 2 de diciembre de 2022 por 54 millones de dólares.

Abogados de Alonso Ancira explican por qué no hay deuda de Altos Hornos de México ante Pemex

Los abogados también aclararon por qué no se terminó de pagar la deuda ante Pemex pues un tercer pago estaba pendiente pero la empresa fue declarada no quiebra. No obstante, sí se hicieron dos pagos previos.

Ante ello, lanzaron acusación de que se trataría de una cortina de humo el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de una orden de aprehensión.

El día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se reactivó una orden de aprehensión contra el ex dueño de Altos Hornos de México por incumplir la reparación del daño que pactó con Pemex por la venta de Agronitrogenados.

Sheinbaum pide a FGR informe de caso Gilda Lozoya y Agronitrogenados

Todo ello ocurrió en el marco de la detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por el caso de Agronitrogenados.

A ella se le acusa de haber recibido tres millones 400 mil dólares en 2012 por parte de Altos Hornos de México a fin de que en 2013, Emilio Lozoya, asegurara la compra a sobreprecio de la planta “chatarra” de Agronitrogenados en Veracruz.

Claudia Sheinbaum anunció que la FGR va a dar un informe del caso el cual se derivó del cuestionamiento de “si Alonso Ancira ya acabó de pagar”.