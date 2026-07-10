La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a aclarar si Gilda Lozoya podrá enfrentar su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.

Esto luego de que la FGR no logró que se impusiera prisión sobre la hermana de Emilio Lozoya por posible riesgo de fuga.

La FGR tiene que informar sobre caso de Gilda Lozoya y Agronitrogenados, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR informar sobre el caso Agronitrogenados luego de la detención de Gilda Lozoya.

Asimismo, resaltó que solicitó a Ernestina Godoy que emita un comunicado sobre este caso.

“Tiene que informar la Fiscalía…le pedí también a la Fiscalía que pudiera emitir un comunicado” Claudia Sheinbaum

Gilda Lozoya fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su relación con el caso Agronitrogenados; está acusada de ser prestanombres de Tochos Holding Limited.

Gilda Lozoya mantiene libertad condicional en caso Agronitrogenados

Luego de su detención en el AICM, Gilda Lozoya promovió un juicio de amparo para mantener su libertad en el caso Agronitrogenados.

El amparo que promovió la hermana de Emilio Lozoya abarca actos privativos de la libertad y orden de aprehensión.

Gilda Lozoya está acusada por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita; para obtener la libertad condicional como medida cautelar, tuvo que pagar una garantía de 29 mil pesos.

De acuerdo con la FGR, Gilda Lozoya participó en el lavado de los 3.4 millones de dólares que recibió Emilio Lozoya como soborno en 2012 de Alonso Ancira, accionista de Altos Hornos de México.

A pesar de ello, la jueza de control del caso determinó en audiencia que la FGR no presentó pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva; sin embargo sí fue vinculada a proceso.