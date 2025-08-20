El politólogo Genaro Lozano fue ratificado por el Senado como embajador de México en Italia; aquí te decimos cuáles son los 8 puntos de su estrategia como representante del servicio exterior.

Desde ayer 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente del Senado de México la ratificación de Genaro Lozano como embajador de Italia, situación que fue confirmada hoy 20 de agosto por la cámara alta del Congreso de la Unión.

En ese marco, el politólogo puntualizó 8 ejes como parte de su estrategia al frente de dicha Embajada, uno de ellos tiene que ver con la relación comercial y económica de 11 mil millones de euros entre México e Italia.

“Buscaré atraer inversiones italianas hacia sectores estratégicos de nuestro país, buscaré también inversiones en específico para el sureste mexicano, dado el interés y la instrucción de la presidenta de México para desarrollar esa zona de nuestro país”. Genaro Lozano

Información en desarrollo...