La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Víctor Manuel Aguilar Pérez para ocupar el puesto de Embajador Plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Quiero informarles que el día de hoy recibimos de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez como Embajador Plenipotenciario de México ante la OMC” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores

La noticia fue confirmada en redes sociales por la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, quien adelantó que la propuesta será turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictamen.

Una vez realizado esto, la propuesta de Claudia Sheinbaum a favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez para ocupar la embajada mexicana ante la OMC sería ratificada la próxima semana en el Pleno.

Manuel Aguilar como Embajador ante Organización Mundial del Comercio (Especial)

¿Quién es Víctor Manuel Aguilar Pérez?

Víctor Manuel Aguilar Pérez se desempeña desde el 2011 como jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), parte de la Secretaría de Economía.

La UPCI es el área encargada de investigar prácticas desleales de comercio, como dumping o subsidios ilegales que afectan a la industria mexicana.

Antes de ese cargo, se desempeñó como consejero comercial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Brasilia, donde daba seguimiento a acuerdos comerciales entre México y Brasil.

Manuel Aguilar como Embajador ante Organización Mundial del Comercio (Especial)

¿Qué es la OMC?

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países del mundo.

Este órgano está conformado por embajadores de todos los países, quienes tienen el deber de garantizar que la economía se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible.

Las tareas de sus embajadores consisten en: