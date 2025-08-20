La senadora Carolina Viggiano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no dejó pasar la oportunidad de burlarse de Morena por sus nombramientos de embajadores; “Ya nomás falta Lord Molécula”, ironizó.
Sus comentarios responden al reciente nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, a quien señaló como un comunicador al servicio de la Cuarta Transformación.
En ese contexto, Carolina Viggiano reprochó a Morena por caer en incongruencias, ya que están repitiendo las mismas prácticas de otorgar cargos por meras simpatías.
“La 4T ofreció ser mejor, ofreció hacer cambios, ofreció no repetir cosas con las que no estuvo de acuerdo y que antes criticó”Carolina Viggiano
Carolina Viggiano dice que “ya nomás falta Lord Molécula” tras nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia
Durante la sesión de este miércoles, Carolina Viggiano dijo que “ya nomás falta que Lord Molécula” se sume al Gobierno de México, esto tras el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia.
“Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado, y en otros medios de comunicación siempre sin objetividad y a favor del régimen”, reprocho la también secretaria general del PRI.
Bajo ese argumento, Carolina Viggiano calificó de “vergonzoso” el nombramiento de Genero Lozano, y aunque no negó su preparación académica, señaló que otros perfiles están mejor capacitados que el comunicador.
“México es una gran nación, Italia también es un gran país, el país de mis ancestros. No se merecen el nombramiento que hoy les están haciendo”Carolina Viggiano
El nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, fue aprobado por el pleno del Senado de la República con 25 votos a favor de Morena y 9 votos en contra por parte del PRI y el PAN.
Genaro Lozano: Carolina Viggiano recuerda incidente con Pedro Salmerón como embajador de Panamá
En sus críticas contra Morena por el nombramiento de Genaro Lozano, la senadora Carolina Viggiano recordó el incidente con Pedro Salmerón como embajador de Panamá.
“Ustedes tuvieron ya, con Salmerón, una experiencia muy desafortunada con Panamá, hoy no estamos aprendiendo”, dijo Carolina Viggiano reprochando a Morena.
Es de destacar que Pedro Salmerón fue nombrado inicialmente como embajador de Panamá por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero debido a ocho denuncias por acoso sexual, el país latino lo rechazó.