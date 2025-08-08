La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a una lista de nuevos embajadores de México, como parte del proyecto del gobierno federal de fortalecer su presencia en el exterior.

Al respecto, la SRE destacó en un comunicado que los nuevos nombramientos buscan reafirmar el compromiso con la defensa y protección de los connacionales en cualquier parte del mundo.

Pero, ¿cuáles son los perfiles que integran la lista completa de nuevos embajadores de México que fueron nombrados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? Te contamos los detalles.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión (Graciela López Herrera)

Esta es la lista completa de los nuevos embajadores de México

Durante la sesión que se realizó el miércoles 6 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó una serie de nombramientos presidenciales de nuevos embajadores de México.

Se tratan de cinco nuevos nombramientos, de los cuales la SRE ha explicado que cuatro pertenecen al Servicio Exterior Mexicano y cuya lista completa corresponde a los siguientes perfiles:

Claudia Pavlovich Arellano, embajadora de Panamá que fue gobernadora de Sonora y expulsada del PRI por aceptar un primer nombramiento en el consulado en Barcelona

Francisco Javier Díaz de León, embajador de Turquía y diplomático de carrera con experiencia en el Instituto de Mexicanos en el Exterior y que también representará a México de forma concurrente en Georgia, Kazajstán y Turkmenistán

Gisele Fernández Ludlow, embajadora de Kenia e internacionalista formada en el ITAM y en Ginebra que tendrá concurrencia en Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, el Congo y Seychelles, además de representar a México ante ONU-Hábitat y el PNUMA

José de Jesús Cisneros Chávez, embajador de Haití e integrante del Servicio Exterior desde 2010, con estudios en la Sorbona que ya se desempeñaba como encargado de negocios en Puerto Príncipe

Francisco Ernesto Romero Bock, embajador de Líbano y diplomático desde 1990 con experiencia en Alemania, Azerbaiyán, Kenia y Líbano que fue ratificado como embajador en Beirut y concurrente en Siria

SRE destaca nombramientos de nuevos embajadores de México

En torno al nombramiento de los cinco nuevos embajadores de México, la SRE apuntó en su comunicado que con ellos el gobierno federal pretende fortalecer su presencia en el exterior.

De la misma forma, la SRE apuntó que los cinco embajadores tienen la encomienda de defender los intereses del país tal y como lo ha instruido la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la dependencia federal expuso que los representantes tendrán que cumplir con la consigna de brindar una atención cercana y comprometida con las comunidades mexicanas en el exterior.

También resaltó que con ello México reafirma su compromiso de seguir impulsando “la cooperación y el diálogo internacionales” anteponiendo al centro de las decisiones a las personas mexicanas.

Finalmente, expuso que lo anterior se cumplirá por medio de una política exterior sustentada en sus principios constitucionales y que esté orientada por la doctrina del humanismo mexicano.