Ante el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de Italia, la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jean, compartió un mensaje en el que pidió a Giorgia Meloni no aceptar “a un improvisado”.

Fue por medio de una publicación en X que la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado a la primera ministro italiana, para reconsiderar el nombramiento.

Lo anterior debido a que en su mensaje, María Elena Pérez-Jean calificó a Genaro Lozano como un “improvisado” y le pidió a la primera ministra no aceptar su nombramiento.

Genaro Lozano, nueva embajador de México en Italia (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Genaro Lozano: Diputada panista María Elena Pérez-Jean pide a Giorgia Meloni no aceptarlo como embajador en Italia

En la sesión del miércoles 20 de agosto, la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Cámara de Senadores, ratificó el nombramiento de Genaro Lozano como el nuevo embajador de Italia.

Pese a los cuestionamientos y posturas de rechazo por la designación, se emitieron 12 votos a favor y 2 en contra del nombramiento, con lo cual se confirmó que ocupará el cargo.

Ante ello, la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jean, compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que pidió a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, no aceptar “a un improvisado” en el puesto.

Así lo indicó la legisladora federal de Acción Nacional al señalar en tono despectivo que Genaro Lozano es un perfil “sin experiencia diplomática, activista LGBT, comentarista de televisión y articulista de periódico”.

Siguiendo con su solicitud, María Elena Pérez-Jean afirmó que Genaro Lozano está “ligado a los grupos radicales comunistas de España”, por lo que instó a que no le dé su beneplácito como embajador.

Al concluir su publicación, la diputada panista resaltó que México tenía un gran embajador en Italia, en referencia a Carlos García de Alba, tras lo cual dijo que es una “vergogna” (vegüenza) que lo sustituyan con Genaro Lozano.

María Elena Pérez-Jean critica nombramiento de Genaro Lozano (@MElenaPerezJaen / X)

Genaro Lozano: Acusan homofobia de María Elena Pérez-Jean por mensaje contra bonbramiento como embajador en Italia

El mensaje de Elena Pérez-Jaen contra el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia, generó críticas por incluir argumentos homofóbicos, sin sustento diplomático u objeciones institucionales verificables.

Así lo acusaron usuarios señalaron que el tuit apeló al activismo LGBT, al perfil público y a imágenes personales para descalificarlo, sin evaluar trayectoria, capacidades o criterios formales del cargo público.

Lo anterior debido a que en su mensaje, la diputada del PAN usó fotos personales de Genaro Lozano en un entorno privado, lo que provocó señalamientos por apelas a descalificaciones basadas en su expresión corporal y orientación sexual.

Por ello, usuarios de la plataforma advirtieron que la legisladora federal recurrió a la homofobia para atacar al nuevo nombramiento, y recordaron que los derechos de representación no deben depender de preferencias, ideología o expresión personal.