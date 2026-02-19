Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, vivió una mala experiencia en Tulum, Quintana Roo; su hijo menor fue mordido por un tiburón de arrecife.

Por lo que acá te compartimos algunos datos del fundador de Matute, cuyo hijo está a salvo aunque con las piernas lastimadas.

¿Quién es Jorge D’Alessio?

Jorge D’Alessio es hijo de Lupita D’Alessio, de 71 años de edad. Su padre es el actorJorge Vargas, quien murió en el año 2009 a causa de cáncer colorrectal.

Es el segundo hijo de la llamada ‘Leona Dormida’. Antes que él, nació Jorge Francisco, quien murió a los 28 días de nacido a causa de una infección.

Jorge D’Alessio es hermano de Ernesto D’Alessio y Cesar D’Alessio, de 48 y 36 años de edad respectivamente.

Lupita D'alessio e hijos (@soylupitadalessio / Instagram)

¿Qué edad tiene Jorge D’Alessio?

Jorge D’Alessio nació en la Ciudad de México el 22 de octubre de 1974, actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge D’Alessio?

Desde 2011, Jorge D’Alessio está casado con Marichelo Puente, de 47 años de edad.

Jorge D'Alessio junto a su esposa Marichelo (@mcpuente / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Jorge D’Alessio?

A Jorge D’Alessio lo rige el signo zodiacal de libre.

¿Cuántos hijos tiene Jorge D’Alessio?

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente tienen tres hijos, ellos se llaman: Ana Pau, Santiago y Patricio.

¿Qué estudió Jorge D’Alessio?

Se desconoce el grado de estudios de Jorge D’Alessio.

Jorge D'Alessio (@jorgedalessio / Instagram)

¿En qué ha trabajado Jorge D’Alessio?

Jorge D’Alessio siguió los pasos de su madre Lupita D’Alessio. Actualmente forma parte de la industria musical.

En 2007 fundó Matute, un sexteto musical que rinde homenaje a bandas míticas de los años 80.

Jorge D'Alessio (@jorgedalessio / Instagram)

Cautivado por el mundo del espectáculo, en el 2011 produjo el musical Aladdin.

En 2014 participó en el reality show Lucky Ladies, junto a su esposa Marichelo.

Hijo de Jorge D’Alessio es mordido por un tiburón

A través de redes sociales, Jorge D’Alessio confirmó que su hijo menor, Patricio, fue mordido por un tiburón de arrecife en Tulum.

Jorge D’Alessio vacacionaba junto a su familia en la playa del estado de Quintana Roo cuando un tiburón de arrecife dio tres mordidas a su hijo, de 11 años de edad, en ambas piernas.

El menor llevado por sus padres al hospital donde un ortopedista lo limpió y curó.

Le vendó ambas piernas y dio 30 puntadas a su pierna, la cual sufrió el mayor daño ya que Patricio la jaló al momento de la mordedura por lo que desgarró su piel.

De acuerdo con el creador de Matute, el niño se encuentra sano y recuperándose rápidamente, sus heridas han comenzado a cicatrizar.

Al respecto, el hijo de Lupita D’Alessio se dice agradecido de que el susto se haya convertido en una anécdota.