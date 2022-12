Tras ser detenido por amenazar a policías en CDMX, el nombre de Carlos Said está en las tendencias del momento, te contamos quién es este actor de Televisa.

A través de redes sociales se ha viralizado el vergonzoso momento en el Carlos Said, actor de Televisa terminó en el Torito, tras ser detenido por venir bajo los efectos del alcohol.

Aunque eso no fue todo, debido a que Carlos Said no solo venía pasado de copas, sino también amedrento a policías de la capital del país.

¿Quién es Carlos Said, el actor que habría sido detenido por andar ebrio y amenazar a policías en CDMX? (Instagram @carlossaidcs)

Pues Carlos Said amenazó a policías en CDMX con dejarlos sin trabajo, sino lo liberaban a él y a sus amigos, pues presumía de sus influencias.

Pese a esto los policías de la CDMX, cumpliendo con sus deber no se dejaron intimidar, por lo que Carlos Said de 24 años de edad fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón para ser remitido al Torito.

A lo que Carlos Said se suma a la lista de famosos que han sido detenidos por la policía del país, debido a los efectos del alcohol.

EN @TvsEspectaculos / EN C4

Es @carlossaidof actor de @Televisa detenido a la 1:30 de la mañana en un alcoholímetro de AlcaldiaAO

Él y unos amigos amenazaron a los agentes.

Dijeron q conocían a mandos de @SSC_CDMX y q los dejarían sin trabajo si no los liberaban.

Así acabó pic.twitter.com/8THqmQDWqE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 29, 2022

¿Quién es Carlos Said?

Carlos Said, es el actor que fue detenido por andar ebrio y amenazar a policías en CDMX y por lo que en redes su caso se vitalizo pues fue a dar al Torito, hecho que hace que se hable de él.

Ya que Carlos Said es un actor mexicano conocido por sus trabajos en Televisa, pues con 24 años de edad es egresado del CEA, la escuela de actuación de la televisora de Chapultepec.

Tras esto Carlos Said, tuvo su debut rápidamente, tras participar en las telenovelas “Me declaro culpable” y “Like, la leyenda”.

Aunque su gran impulso actoral lo tuvo al ser el protagonista juvenil en “Si nos dejan” donde interpretó a Gonzalo Carranza Montiel.

Asimismo, se sabe que Carlos Said no solo tiene gusto por la actuación, sino también por el canto, pues en 2019 incursionó en la música con el sencillo “Si tu te vas”.

Tras su bochornoso momento con policías de la CDMX, hasta el momento Carlos Said no ha dado declaraciones al respecto.