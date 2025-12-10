A través de su cuenta de X, Gabriela Jiménez aclaró la polémica que generó una fotografía en la que era exhibida usando un vapeador en la Cámara de Diputados.

La legisladora de Morena, Gabriela Jiménez, aclaró el origen de la fotografía luego de que fue criticada tras la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud.

Gabriela Jiménez aclaró la polémica por foto ‘vapeando’ en la Cámara de Diputados

En el marco de la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud en la que se criminaliza la producción, compra, venta o difusión de vapeadores, Gabriela Jiménez generó gran debate.

Esto luego de que se viralizó una fotografía en donde se le ve a Gabriela Jiménez usando un vapeador en la Cámara de Diputados.

Gabriela Jiménez aclara polémica por usar un vapeador en la Cámara de Diputados (@GabyJimenezMX / X )

Tras las críticas que recibió, Gabriela Jiménez lamentó que se haya señalado que esa fotografía era actual, cuando fue tomada hace más de un año.

Gabriela Jiménez aclaró que cuando usó un vapeador en la Cámara de Diputados fue antes de que se legislara sobre el tema .

En su publicación, la diputada se lanzó contra los “periodistas” que difundieron la fotografía de ella usando vapeador, sin investigar que se trataba de una imagen vieja.

“Resulta preocupante el nivel al que algunos ‘periodistas’ han decidido descender. Se publica una fotografía como si fuera de ‘hace unas semanas’, cuando en realidad tiene más de un año, antes de que legisláramos al respecto. Un dato mínimo que cualquiera con ética profesional confirmaría antes de difundir” Gabriela Jiménez

Gabriela Jiménez acusa manipulación por su imagen vapeando en la Cámara de Diputados

Gabriela Jiménez defendió la reforma a la Ley General de Salud al señalar que su objetivo es la protección de niños y adolescentes.

Para Gabriela Jiménez, la difusión de su fotografía solo busca desviar la atención de lo que es verdaderamente importante.

“Mientras la discusión de fondo es proteger a niñas, niños y adolescentes del daño que generan cigarros y vapeadores, prefieren desviar la atención con una imagen descontextualizada” Gabriela Jiménez

Sin querer revelar más detalles de la fotografía, Gabriela Jiménez se centró en criticar a los que difundieron su imagen usando un vapeador en el Congreso.

Gabriela Jiménez cuestionó la obsesión de que se ha generado con su fotografía usando vapeador, pues considera que solo revela una falta de objetividad.

“Esa obsesión con una foto revela falta de objetividad, de rigor y de compromiso con la verdad. La Cuarta Transformación exige debate serio, con argumentos, con datos y con responsabilidad social” Gabriela Jiménez

En su mensaje, Gabriela Jiménez aseguró que solo se está manipulando a las personas al intentar vender una narrativa que no es verdad.

“Quien necesita mentir para atraer likes no está informando: está manipulando y degradando el ejercicio periodístico. No es mejor ética quién miente para vender una narrativa que quien comete cualquier otra falta moral. La ciudadanía merece información veraz, no espectáculos disfrazados de noticia” Gabriela Jiménez