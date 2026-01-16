El diputado Ricardo Monreal aclaró que la Ley General de Salud, publicada el 15 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, no prohíbe el consumo de vapeadores, sino su producción, distribución y comercialización.

“Esta reforma no es punitiva, no criminaliza el consumo ni la posesión individual”, Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados subrayó que el consumo no constituye delito, aunque advirtió que el uso de vapeadores representa un riesgo severo para la salud pública, especialmente entre adolescentes.

Cigarros electrónicos (AP )

Consumir vapeadores no es delito: esto es lo que prohíbe la Ley General de Salud

El pasado 15 de enero se publicó en el DOF la Ley General de Salud contra los cigarros electrónicos y vapeadores, aunque el consumo de estos productos no se perseguirá como delito.

De acuerdo con la información, lo que sí prohíbe la Ley General de Salud es lo siguiente:

Producción y fabricación de vapeadores

Distribución de vapeadores

Comercialización de vapeadores

Ricardo Monreal detalló que la Ley General de Salud “no surge del vacío”, pues alrededor de 500 mil adolescentes, entre los 10 a 17 años de edad, consumen vapeadores.

El diputado de Morena aseveró que el consumo de vapeadores conlleva riesgos severos y potencialmente mortales, por lo que se han convertido en un problema de salud pública en México.