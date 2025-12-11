La Cámara de Senadores aprobó la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas o dispositivos análogos y otras materias en México.

La reforma a la Ley General de Salud obtuvo 76 votos a favor, y 37 en contra, por lo que únicamente falta que sea publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La minuta votada en el Pleno de la Cámara de Senadores se dio en fast track ya que el mismo día por la mañana se aprobó en las comisiones de Salud y Estudios Legislativos Primera.

Morena niega que reforma que prohíbe vapeadores beneficie a los cárteles y criminalice a los jóvenes

La senadora del Partido Verde Ecologista de México(PVEM), María del Rocío Corona Nakamura, negó que con la reforma que prohibe los vapeadores le abra la puerta al crimen organizado para hacer negocio en el mercado negro, como argumentaron la oposición y expertos.

“El vapeador amenaza la salud pública. No es abrirle la puerta al crimen organizado; eso es falso. Debemos evitar el mercado negro y que se ponga las pilas la Secretaría de Salud para atacar este problema. No es una reforma autoritaria ni absurda, ni mucho menos queremos meter a los jóvenes a la cárcel. El espíritu de esta ley es prevenir antes que castigar. Tenemos que terminar con esta moda que puede ser una tragedia para los jóvenes” Rocío Corona Nakamura. Senadora PVEM

Desde el partido aliado, Morena, se negó que se criminalice a los jóvenes y que sea una reforma autoritaria y absurda.

Alfonso Cepeda Salas, senador de Morena, dijo que la reforma es congruente porque hay campañas preventivas dirigidas a las población de jóvenes y niñez y privilegia la salud.

PAN a Morena: “le entregan el mercado negro multimillonario a los cárteles”

Gina Campuzano González, del Partido Acción Nacional (PAN), critico que el objetivo “del Cártel de Morena” es ir contra los jóvenes y los vapeadores y no resolver el tema de medicamentos o asesinatos en el país.

“Ustedes no son ingenuos, saben perfectamente que el prohibir y criminalizar sin ofrecer regulación ni alternativas, lo único que van a lograr es allanarles el camino a los cárteles. La entregan un mercado negro multimillonario, sin control sanitario, sin estándares, sin supervisión” Gina Campuzano González. Senadora PAN

Reforma a la Ley de Salud sobre vapeadores también rechaza publicidad

Con la reforma quedan prohibida la publicidad en cualquier medio de comunicación para consumir vapeadores o cigarrillos electrónicos así como otros sistemas análogos.

La prohibición generalizada en todo México consiste en “comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos dispositivos recargables como los desechables o de un solo uso”.

Ello incluye a “cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, y los define como todo aparato o sistema mecánico, electrónico de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.