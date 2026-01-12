La Vicecoordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Gaby Jiménez, denuncia que vivió agresión en Azcapotzalco por “estructuras pagadas” de la alcaldía.

Ante ello, Gaby Jiménez advirtió que evidenciará los funcionarios de Azcapotzalco que orquestaron la agresión que vivió en el evento donde fue invitada en la CDMX.

Gaby Jiménez denuncia agresión en Azcapotzalco por funcionarios públicos

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Gaby Jiménez, compartió que vivió agresión en la alcaldía Azcapotzalco de la CDMX por funcionarios públicos del mismo partido político al que pertenece.

Gaby Jiménez narró que fue invitada a un evento en Jardín Miguel Hidalgo en el centro de Azcapotzalco organizado supuestamente por ciudadanos, pero que culminó en “estructuras pagadas” que la agredieron.

Aunque Gaby Jiménez no señaló directamente qué fue lo que sucedió en el evento, aseguró que su cercanía directa con la población y el respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum la llevaron a aceptar la invitación.

“No me esperaba encontrarme por unas agresiones orquestadas por funcionarios de la alcaldía de Azcapotzalco y servidores públicos de participación ciudadana, quienes ya tenían orquestadas una serie de consignas en mi contra (...) quisieron hacer pasar este evento como si fuera de ciudadanos cuando estaba lleno de estructuras pagadas de la alcaldía”. Gaby Jiménez, vicecoordinadora de Morena.

Actualmente, Nancy Núñez Reséndiz es la alcaldesa de Azcapotzalco por Morena. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la agresión que Gaby Jiménez vivió en la Alcaldía.

Gaby Jiménez presentará denuncia en Morena ante la agresión en Azcapotzalco

Gaby Jiménez denunció que vivió agresiones en Azcapotzalco orquestadas por “estructuras pagadas” por lo que denunciará ante Morena con nombres y señalamientos directos sobre lo que vivió.

Argumentando que “no se puede normalizar la violencia” fue que la integrante de Morena aseguró que prepara una queja que presentará ante su partido político por la agresión que vivió.

“Presentaré la información con nombres y detalles con los cargos de todos los funcionarios que estuvieron ahí agrediéndome”. Gaby Jiménez, vicecoordinadora de Morena.

DENUNCIA AGRESIONES ORQUESTADAS@GabyJimenezMX acusó que fue agredida en Azcapotzalco por estructuras pagadas de la alcaldía. Anunció pruebas y denunciará ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena. pic.twitter.com/Tkkqv7Sn5V — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) January 12, 2026

Asimismo, señaló que además de la agresión, lo que vivió es muestra del “abuso de poder y de autoridad” mismo que está usando recurso públicos “para pagar” a integrantes de Morena.

Gaby Jiménez externó que espera tener el respaldo de la Comisión de Honor y Justicia de Morena ante lo que vivió en Azcapotzalco.