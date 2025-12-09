El pleno de la Cámara de Diputados aprobó a las reformas a la Ley General de Salud, respecto a la prohibición de cigarros electrónicos, también conocidos como vapeadores.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, se avaló la prohibición de dichos dispositivos bajo el argumento de proteger a la niñez y juventud de productos nocivos que ponen en peligro la salud.

Diputados avalan prohibición de vapeadores con penas de hasta 8 años

De acuerdo con el Presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno, queda prohibida la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de vapeadores.

Quienes violen la reforman podrían pasar en prisión de uno a ocho años, así como serán obligados a pagar una multa de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (cerca de 226 mil 280 pesos).

No obstante, los consumidores no serán sancionados. El legislador morenista aclaró que la reforma va dirigida a comerciantes y distribuidores.

“No se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro” Pedro Mario Zenteno. Presidente de la Comisión de Salud

Finalmente, reiteró su compromiso con el pueblo de México, cuya salud está por encima de cualquier interés de orden comercial.

Oposición responde a prohibición de vapeadores aprobada en el Congreso

Iraís Virginia Reyes de Movimiento Ciudadano tachó de absurda y autoritaria la reforma a la Ley General de Salud, misma que asegura “no previene, sino castiga”.

Así como reprobó que un distribuidor, vendedor y almacenador de vapeadores reciba un castigo mayor a un golpeador de mujeres.

Incluso a una persona que porte y use ilegalmente un arma de fuego y sobre un distribuidor de drogas.

Palabras que fueron apoyadas por legisladores del PAN, quienes sostenían pancartas con la leyenda: “La salud no se improvisa, se protege”.

Para evidenciar el rechazo a las modificaciones a la Ley General de la Salud, Iraís Virginia Reyes vapeó en la tribuna.

Lo mismo hizo la legisladora panista Verónica Pérez Herrera.