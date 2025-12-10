Previo a aprobarse la Ley General de Salud, la diputada del PT Margarita García señaló que su bancada votaría en contra de prohibir los vapeadores, ya que podría criminalizar a los jóvenes.

La tarde de este martes 9 de diciembre, en la Cámara de Diputados se aprobó con mayoría de 324 votos a favor de la Ley General de Salud en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Diputada del PT advirtió que reforma para prohibir vapeadores podría criminalizar jóvenes

En medio de la discusión sobre prohibir los vapeadores, la diputada del PT Margarita García señaló que la reforma podría criminalizar a los jóvenes, por lo cual el partido se manifestó en contra.

Aclaró que el PT no estaba a favor de criminalizar el uso de los vapeadores, advirtiendo que la bancada votaría en contra si de eso se trataba la reforma a la Ley General de Salud.

La diputada afirmó que al PT le preocupa la situación de la juventud aunque no estaba de acuerdo en “exhibir” a los mismos, por lo que no podrían aplaudir el que se les criminalizara.

La respuesta de Margarita García se dio en respuesta de diputados de oposición, quienes habría “exhibido” a los jóvenes que utilizan los vapeadores, ya que la reforma sólo regularía su comercialización.

PT votó a favor de prohibir venta de vapeadores

La diputada Margarita García también explicó que el PT votó a favor debido a que se propuso desde comisiones una reserva que no criminalice a los jóvenes con una reforma para prohibir vapeadores.

Al respecto, Margarita García afirmó que también se trata de predicar a los jóvenes que no se debe fumar vapeadores, llenarlos de “principios y cariño” para “llenar ese vacío”.

Razón por la cual la diputada del PT advirtió a sus compañeros que quienes “se quieren morir por su vicio” no contaminen a los demás, ya que al no criminalizarlos, son libres de cargar su vapeador.