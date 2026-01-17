Éctor Jaime Ramírez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó el uso de vapeadores para dejar de fumar, pese a que la producción y venta de producto ya está prohibida.

Recién publicada en el DOF, la Ley General de Salud prohíbe la producción, distribución y comercialización de vapeadores; sin embargo, el PAN respalda el uso de este producto.

Esto es lo que prohíbe la Ley General de Salud (Eduardo Díaz)

Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN, espalda uso de vapeadores para dejar de fumar

En entrevista con López-Dóriga, Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN y médico, sostuvo que el uso de vapeadores puede ser una herramienta para que las personas dejen de fumar.

El diputado Éctor Jaime Ramírez dijo que está comprobado científicamente que las consecuencias del uso de vapeadores son menos dañinas que el tabaco tradicional, por lo que puede ser una alternativa.

Pese a que ambos productos pueden causar daños en la salud de las personas, Éctor Jaime Ramírez aseguró que los vapeadores provocan menos del 5% del daño que el cigarro ordinario.

Éctor Jaime Ramírez advirtió que la prohibición de la producción, venta y comercialización de los vapeadores, podría empujar a quienes ya no fumaban de vuelta al consumo de tabaco.

PAN alerta sobre el mercado negro de vapeadores tras Ley General de Salud

Respecto a la Ley General de Salud, el diputado Éctor Jaime Ramírez se dijo escéptico a la prohibición de vapeadores, señalando varios efectos contraproducentes: