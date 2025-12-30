La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que solicitará certificación internacional para las vías del Tren Interoceánico para cuando vuelvan a ser utilizadas.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló el 30 de diciembre que, una vez que terminen las investigaciones del accidente del Tren Interoceánico, se buscará a una certificadora externa.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la investigación por el accidente que dejó 13 personas muertas y 98 más heridas; esto con el análisis de los reportes de:

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, en reunión con Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, señaló la necesidad de una certificación internacional para reiniciar la operación del Tren Interoceánico.

De acuerdo con la presidenta, esto será para garantizar la seguridad de los pasajeros del Tren Interoceánico, una vez que se termine con el dictamen por el accidente donde se rescataron a los 241 pasajeros.

“Lo que sí le comenté ayer al Almirante Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, creo que es importante, que se tenga una certificación externa, para cuando queramos volver a utilizar esa vía, para el transporte de pasajeros, sobre todo. Es decir, que una vez que se haga el dictamen venga una certificadora” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum: Investigación sobre accidente en Tren Interoceánico tendrá expertos especializados en peritajes técnicos

Por otra parte, la presidenta señaló que la investigación, a cargo de la FGR y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, contará con el apoyo de expertos en peritajes técnicos.

Resaltó que si bien la FGR determinará las causas del accidente del tren inaugurado el 22 de diciembre de 2023, se apoyará de especialistas en operación de locomotoras e infraestructura.

“Para hacer los peritajes se requieren expertos, no uno solo. Si la fiscalía no cuenta con ellos, puede contratar expertos externos que ayuden a elaborar el dictamen sobre por qué ocurrió este accidente” Claudia Sheinbaum

Por su parte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario se encargará de la revisión técnica conforme a protocolos internacionales, en coordinación con la FGR para compartir información relevante.