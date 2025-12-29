La Secretaría de Marina rindió un informe sobre lo ocurrido el 28 de diciembre en el Tren Interoceánico, donde explicó la importancia del hi-rail.

Se trata de un vehículo de mantenimiento que circula por las vías para revisarlas, y que además puede circular por vía terrestre.

De acuerdo con el informe dado antes del inicio de operaciones del domingo, las vías “se encontraban en buenas condiciones operativas para circular” en el Tren Interoceánico.

Aquí te contamos qué es un hi-rail y cómo funciona este vehículo de mantenimiento ferroviario.

¿Qué es un hi-rail? Vehículo de mantenimiento ferroviario

Un hi-rail es un vehículo equipado para circular en carretera o vías férreas que se utiliza para el mantenimiento en el Tren Interoceánico.

Se trata de un camión o camioneta equipado con ruedas adicionales de acero que se usan para circular por la vías férreas.

Este vehículo permite la movilización eficiente por la ruta para realizar la inspección y el mantenimiento de las vías, así como mantener acceso rápido en las zonas difíciles.

Además, incorpora el uso de herramientas como cámaras para el monitoreo de la vía en tiempo real para la detección de algún defecto y permita retroceder y analizarlo con la intención de mantener la seguridad en las vías.

¿Cómo funciona un hi-rail?

El hi-rail es un vehículo que funciona con un sistema hidráulico que eleva o baja las ruedas de acero que lo guían por los rieles, mientras que las llantas de carretera proporcionan tracción durante el trayecto.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Marina, el hi-rail realiza una inspección de las vías antes de que inicie la circulación del tren.

Este vehículo recorre toda la ruta que está planificada alrededor de una hora y media antes de que inicien las operaciones para confirmar que no existan:

fallas estructurales

deformaciones

obstáculos en rieles

Asimismo, se resaltó que el procedimiento de uso del hi-rail, sirve para detectar cualquier obstáculo o problema antes de que inicien las operaciones.

Según Raymundo Morales, titular de la Secretaría de Marina, la mañana del 28 de diciembre se reportó “sin novedad”.