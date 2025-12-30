Comsa Infraestructuras, empresa que rehabilitó un tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, podría ser investigada por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2023.

Esto luego del accidente del pasado 28 de diciembre, cuando un convoy se descarriló en Oaxaca, con dirección a Veracruz.

Aquí te contamos quién es el dueño de la empresa Comsa Infraestructura y lo que debes saber sobre el caso.

¿Quién es el dueño de Comsa Infraestructuras?

Comsa Infraestructuras S.A. de C.V. es una empresa perteneciente a la familia española Miarnau Montserrat, quien posee alrededor del 70% de la corporación.

La empresa actualmente es presidida por Jorge Miarnau Montserrat, quien tiene una licenciatura en Ingeniería de Caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña.

De acuerdo con su página web, la corporación con más de 130 años desde su fundación, mantiene una condición de empresa familiar, lo que “determina en gran medida el modelo de funcionamiento y de gobierno corporativo”.

¿Por qué podría ser investigado Comsa Infraestructuras?

Comsa Infraestructuras es una de las empresas que se encargó de la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico que se inauguró el 22 de diciembre de 2023.

Sin embargo, el Informe de la Cuenta Pública 2023 de la ASF señaló deficiencias técnicas y administrativas en los trabajos de rehabilitación de dicha línea.

Asimismo, documentó la falta de evidencia técnica y falla en los mecanismos de supervisión de obra del Tren Interoceánico.

Las observaciones se centraron sobre todo en los trabajos de corrección de curvatura y pendiente en el corredor que va de Coatzacoalcos, Veracruz, y hasta Salina Cruz, Oaxaca.

Además, reitera que el mismo proyecto de rehabilitación identificó el tramo como “técnicamente complejo” por las condiciones topográficas.