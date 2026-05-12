La Fiscalía General de la República (FGR) fijó como fecha límite el 28 de junio de 2026 para pedir a Argentina la extradición del excontralmirante Fernando Farías Laguna.

La solicitud de la FGR ocurre luego de que el gobierno de Argentina, liderado por el derechista Javier Milei, se negara a deportar al militar acusado de liderar una red de huachicol fiscal.

En consecuencia, las autoridades deberán concretar el procedimiento oficial de extradición de Fernando Farías Laguna mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que comparezca ante un juez mexicano.

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE)

FGR busca que Fernando Farías Laguna comparezca ante un juez mexicano

Según fuentes cercanas a la FGR, se determinó que la solicitud de extradición de Fernando Farías Laguna sea enviada a las autoridades argentinas antes del 28 de junio, fecha en que vence el plazo para realizar el trámite ante la SRE.

La solicitud busca que Farías Laguna se presente ante un juez mexicano que lo reclama por supuesta delincuencia organizada con el objetivo de cometer delitos relacionados con hidrocarburos o huachicol fiscal.

Mientras tanto, continúa vigente el plazo de 60 días para realizar su traslado y presentarse ante el juez por las acusaciones en su contra de liderar el grupo criminal “Los Primos”.

Ex contralmirante Fernando Farías Laguna . (Especial)

FGR niega “chivos expiatorios” en caso Fernando Farías Laguna

Según medios, la FGR también informó que la institución tiene pruebas suficientes para procesar al hermano de Fernando Farías Laguna, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Por tanto, las fuentes dejaron en claro que ambos hermanos están acusados de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, negando así que sean “chivos expiatorios”.

Además, indicaron que las detenciones efectuadas en Nuevo León, vinculadas con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, forman parte del esquema de la red de huachicol.