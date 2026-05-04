Ariadna Montiel asumió como nueva presidenta nacional del partido Movimiento de Regeración Nacional (Morena) y ha recibido felicitaciones de parte de simpatizantes e integrantes del mismo.

Una de las principales felicitaciones fue la de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena saliente quien dijo que está segura que su relevo seguirá consolidando el segundo piso de la cuarta transformación.

Recordó que se va de Morena para asumir un nuevo cargo en la presidencia de Claudia Sheinbaum y dijo que se despide con la satisfacción de haber cumplido .

Por su parte, Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, dijo “muchas felicidades y bienvenida a tu casa, presidenta Ariadna Montiel, sé que haremos un extraordinario trabajo contigo al frente del partido”.

Hermano de AMLO reconoce perfil de cero corrupción en Ariadna Montiel

Algunas de estas felicitaciones y elogios han venido de José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El hermano de AMLO y secretario de Gobierno del estado de Tabasco, quien estuvo presente en la toma de protesta, dijo que es un perfil con cero corrupción.

Gobernadores felicitan a Ariadna Montiel

Uno de quienes felicitó a Ariadna Montiel y además le tomó protesta fue el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, quien destacó su trayectoria y cercanía con el pueblo.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, dijo que es un momento clave para la transformación y reconoció su capacidad y liderazgo.

Otro de los gobernadores que felicitaron a Ariadna Montiel en redes sociales fue Alejandro Armenta de Puebla, quien resaltó que su liderazgo ayudara a la profundización de la Cuarta Transformación.

Legisladores de Morena felicitan a Ariadna Montiel

Arturo Ávila, diputado federal de Morena no ha felicitado en redes sociales a Ariadna Montiel, no obstante, el grupo parlamentario de Morena en el Senado la felicitó por su nombramiento, a quien reconoció por ser una mujer de izquierda, lucha y resultados:

Algunos senadores que la han felicitado en lo particular y han reconocido su trayectoria y cercanía con la gente han sido:

Otras felicitaciones vinieron del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, de legisladores en lo particular, así como de legisladores de Puebla, Durango y otras entidades.