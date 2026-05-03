Ariadna Montiel asume “con orgullo” la presidencia de Morena

Ariadna Montiel asumió oficialmente este domingo 3 de mayo la presidencia nacional de Morena, manifestando el orgullo por ser la nueva encargada de liderar al partido guinda.

Tras confirmarse su nombramiento, Ariadna Montiel enfatizó que bajo su dirigencia, la conducción de Morena continuará rigiéndose bajo los valores éticos con los que se formó: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Ariadna Montiel se dice lista y feliz para comenzar trabajos como nueva presidencia de Morena

Este domingo se confirmó oficialmente la designación de Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional de Morena.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la ya presidenta de Morena señaló que buscará consolidar el apoyo al gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo representa la defensa de la soberanía nacional.

Con ello, Montiel puntualizó que la coordinación institucional será vital para asegurar la continuidad de las políticas de transformación que ha encabezado Morena en todo el territorio nacional.

Ante esto, lanzó un llamado a fortalecer la unidad del movimiento, ante los retos que vendrán para el futuro en las próximas elecciones de 2027 y 2030.

Ariadna Montiel se dijo feliz y con mucha responsabilidad para asumir estos retos, para los cuales se declaró lista para comenzar con todas las tareas que le conllevarán.

Esto toda vez que deberá definir en próximos meses a los candidatos a gubernaturas que participarán en la primera contienda electoral de 2027.