Ariadna Montiel reafirmó su apoyo hacia la Cuarta Transformación tras confirmarse su salida de la Secretaría del Bienestar.

A través de un video publicado en redes sociales, Ariadna Montiel agradeció la labor de los servidores de la nación, quienes la acompañaron durante su gestión como secretaria del Bienestar.

Ariadna Montiel “seguirá apoyando en otras tareas” a la 4T tras salir de la Secretaría del Bienestar

Ariadna Montiel reconoció y agradeció el trabajo de los servidores de la nación, quienes “llegaron hasta los últimos rincones” del país en apoyo del pueblo de México.

Recordó situaciones de emergencia como los recientes huracanes que afectaron el puerto de Acapulco, Guerrero, en donde acudieron de forma conjunta para asistir a la ciudadanía.

Asimismo, Montiel reiteró el gran honor que es servir “al pueblo de México”, encomienda que pidió no dejar a quienes continuarán trabajando como servidores en una nueva gestión.

Y manifestó que continuará trabajando por el bien de nuestro país, pues ahora buscará un nuevo cargo tras salir de la Secretaría del Bienestar.

Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar; Leticia Ramírez asume el cargo (Yazmín Betancourt)

Aún sin mencionar directamente que podría buscar la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel señaló únicamente que su decisión se debe a que “ayudará en otras tareas igual de transformadoras” al movimiento de la 4T.

Con la frase “fue un honor servir a la nación con ustedes”, finalmente se despidió de quienes la acompañaron durante su gestión como secretaria del bienestar.